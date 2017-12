Centre d’action bénévole vous informe…

Résultats de la Guignolée 2017

Le Centre d’action bénévole La Grande Corvée est heureux de vous communiquer les résultats du porte-à-porte du 3 décembre.

Pour l’ensemble du secteur de l’Estran, un peu plus de 4100 $ ont été récoltés ! Il s’agit d’un montant supérieur à celui de l’an dernier qui était de 3900 $. D’autres dons, des commandites et les profits du souper spectacle du 10 décembre viendront s’ajouter à ce montant qui servira à l’achat de certificat-cadeaux pour les demandeurs de l’opération « panier de Noël ».

Nous tenons à remercier sincèrement tous les bénévoles qui se sont engagés et qui ont accepté de donner de leur temps pour effectuer le porte-à-porte.

à madame Stéphanie Côté et à madame Sophie Côté pour l’organisation du porte-à-porte à Cloridorme et à madame Sylvie Langlois pour l’organisation du porte-à-porte à Madeleine.

à la Maison des Jeunes de Grande-Vallée et aux Corps de Cadets 3030 de Gros-Morne pour votre grande implication.

à madame Louise Synnett pour la confection des banques du porte-à-porte.

aux maires et conseillers qui étaient présents pour encourager nos bénévoles.

aux bénévoles qui ont passé plusieurs heures à comptabiliser les dons.

À toute notre communauté, nous vous disons un immense MERCI !

Résultats de la campagne annuelle de financement Centraide

La vente de pizza au profit de la campagne annuelle de financement de Centraide nous a permis de récolter un montant total de 2100 $. Un immense merci à tous ceux qui ont encouragé cette activité !

Rendez-vous vieillissement et santé du 8 novembre

Le mercredi 8 novembre a eu lieu à la salle Clairence-Minville de Grande-Vallée notre rendez-vous vieillissement et santé « hommage aux proches aidants de l’Estran ».

Cette activité était réalisée dans le cadre de la semaine nationale des proches aidants qui vise à souligner le dévouement dont font preuve les personnes qui s’engagent auprès d’un proche vivant une perte d’autonomie et qui contribuent à leur mieux-être.

Lors de cette journée, nous avons communiqué différentes informations à l’attention des proches aidants. Madame Sylvie Langlois, bénévole au Service d’informations pour ainés est venue présenter un survol du crédit d’impôt pour aidants naturels. Madame Maryse Francoeur de Multi-Services est venue présenter son organisation et les services qui y sont offerts.

Une activité réalisée par Anne Minville, intervenante à la Société Alzheimer et Laurence Bernatchez, intervenante au Centre d’action bénévole, avec des jeunes de l’école primaire « du P’tit Bonheur » a été diffusée. Devant la caméra, les enfants ont donné leur point de vue sur la question « qu’est-ce qu’un proche aidant ». Les réponses amusantes, touchantes et souvent justes ont fait le plaisir des participants.

Un témoignage livré par Ingrid St-Pierre lors de son passage au Camp en chanson de Petite-Vallée en août et portant sur la maladie d’Alzheimer et l’importance de la reconnaissance des proches aidants a également été diffusé.

Merci aux quelque 80 participants pour votre présence !

Cette activité était une présentation de Multi-Services et du programme de soutien aux proches aidants de l’APPUI Gaspésie-les-Îles.

Notre prochain rendez-vous vieillissement et santé aura lieu le 14 février avec pour thème « Une St-Valentin country ». C’est un rendez-vous à ne pas manquer ! Vous pouvez vous inscrire dès maintenant, auprès de Gaétanne du Centre d’action bénévole.

Bénévole recherché

Service d’accompagnement-transport médical

Le Centre d’action bénévole La Grande Corvée est à la recherche de bénévoles pour son service d’accompagnement-transport médical pour les secteurs de Madeleine et de Cloridorme.

Les bénévoles doivent accompagner des personnes âgées et autres bénéficiaires du service lors de rendez-vous médicaux. Ils doivent aller les chercher à leur domicile, les conduire, les attendre et les raccompagner à leur domicile tout en offrant une présence sécurisante et chaleureuse. Cette implication exige d’être patient, bienveillant et de faire preuve de compassion.

Les frais de kilométrage et le coût des repas sont remboursés selon la politique de l’organisme.

Si ce service vous intéresse ou si vous désirez avoir davantage d’informations, contactez le Centre d’action bénévole au 418 393-2689.

Fermeture des bureaux du CAB

Veuillez prendre note que le Centre d’action bénévole et la friperie de Grande-Vallée sera fermé du 25 décembre 2017 au 5 janvier 2018 pour la période des fêtes. Nous serons de retour le 8 janvier aux heures habituelles !