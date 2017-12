Pour une société plus juste et inclusive

Une délégation de 4 Maisons des Jeunes de la région Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine participait, les 28 et 29 novembre derniers à Québec, à la Grande Consultation Jeunesse tenue par la Coalition Interjeunes et portant sur le sujet de l’exclusion sociale.

Les quinze jeunes gaspésiens et madelinots qui se sont rendus à Québec font partie d’un groupe de 140 participants d’un peu partout dans la province qui ont profité de cet espace de dialogue et de réflexion. Dans un cadre respectueux et ouvert, ils et elles ont raconté leur expérience de l’exclusion sociale dans différentes sphères de leur vie (école, espace public, milieu de travail, système de la santé et des services sociaux, système de la justice, etc.) et ont formulé des recommandations pour une société plus inclusive.

Emmylou – 17 ans, MDJ de Maria – On a pu voir que l’exclusion a plusieurs visages et que dépendamment de où tu viens, dans quelle famille tu nais, tu ne vis pas la même réalité.

Rock – 17 ans, MDJ de Gaspé – L’exclusion ça touche tout le monde. On s’est tous déjà senti exclu et on a même tous déjà contribué à exclure quelqu’un. C’est important d’en être conscient.

En plus d’avoir offert aux jeunes un moment d’expression et d’échanges, cette consultation aura été une belle occasion pour ces derniers de se faire entendre des membres du gouvernement présents, entre autres, le premier ministre Philipe Couillard ainsi que les députés Karine Vallières, Manon Massé, Sylvain Roy et Harold LeBel.

Brittany – 14 ans, MDJ de Grande-Vallée – Je suis venue par curiosité, pour voir comment notre parole allait être écoutée et je suis contente de voir que ce qui a été nommé ici fera peut-être une différence.

Rosalie – 13 ans, MDJ des Iles – On a pu voir que c’est très présent l’exclusion sociale, même si la société a essayé de la contrer. Il faut essayer d’autres solutions.

Les Maisons des Jeunes de la région sont fières d’accompagner les adolescents et adolescentes dans de tels exercices de participation citoyenne.