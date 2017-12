Bilan du porte-à-porte de la guignolée 2017!

Le Centre d’action bénévole La Grande Corvée est heureux de vous communiquer les résultats du porte-à-porte du 3 décembre.

Pour l’ensemble du secteur de l’Estran, un peu plus de 4100$ ont été récoltés ! Il s’agit d’un montant supérieur à celui de l’an dernier qui était de 3900$.

Nous tenons à remercier sincèrement tous les bénévoles qui se sont engagés et qui ont accepté de donner de leur temps pour participer à cette activité. Merci à madame Stéphanie Côté et à madame Sophie Côté pour l’organisation du porte-à-porte à Cloridorme et à madame Sylvie Langlois pour l’organisation du porte-à-porte à Madeleine !

Merci à la Maison des Jeunes de Grande-Vallée et aux Corps de Cadets 3030 de Gros-Morne pour votre grande implication !

Merci à madame Louise Synnett pour la confection des banques du porte-à-porte !

Merci aux maires et conseillers qui étaient présents pour encourager nos bénévoles !

Merci aux bénévoles qui ont passé plusieurs heures à comptabiliser les dons !

À toute notre communauté, nous vous disons un immense MERCI !