MICHEL GOUDREAU, lauréat du Prix ACTION INDIVIDUELLE DU PATRIMOINE – Édition 2017

La corporation Patrimoine Gaspésie a profité du lancement du livre Familles rebelles de La Petite-Rochelle à Pointe-à-la-Croix pour remettre à l’auteur de l’ouvrage, Michel Goudreau, le prix ACTION INDIVIDUELLE DU PATRIMOINE – Édition 2017.

Par ce prix, Patrimoine Gaspésie veut souligner la grande implication de Michel Goudreau dans la préservation et la mise en valeur du patrimoine gaspésien et particulièrement pour la sauvegarde du patrimoine de la Ristigouche Cette candidature avait été soumise par M. Nelson Michaud de la Société historique Machault.

Fondée en novembre 2000, la corporation Patrimoine Gaspésie est un organisme sans but lucratif dont la mission est de préserver et de valoriser le patrimoine architectural, paysager et humain ou immatériel de sa région.

Créés en 2015, les Prix du patrimoine de la Gaspésie visent à reconnaître, soutenir et mettre en lumière le caractère novateur, avant-gardiste et exemplaire des initiatives et des actions réalisées en matière de préservation et de valorisation du patrimoine gaspésien. De plus, les Prix du patrimoine de la Gaspésie visent à accroître la sensibilisation du public et des acteurs du monde municipal et institutionnel à l’importance du patrimoine en valorisant l’implication citoyenne, le travail bénévole et la mobilisation des communautés locales en faveur de leur patrimoine culturel.

Le parcours de Michel Goudreau s’inscrit dans la continuité puisqu’il est impliqué de façon soutenue depuis trente-six ans à la cause du patrimoine et à la valorisation de l’histoire régionale.

Membre fondateur de la Société historique Machault en 1981, il a été actif dès 1985 dans le projet de mise en place du Lieu historique national de la Bataille-de-la-Ristigouche à Pointe-à-la-Croix.

Au cours des années, il a été l’instigateur de plusieurs dossiers en patrimoine, dont la sauvegarde de la maison Young et de la maison Busteed.

Grâce à ce Prix, la corporation Patrimoine Gaspésie reconnaît le leadership et la ténacité de Michel Goudreau, un homme passionné qui, par ses actions ainsi que ses écrits et publications, contribue à faire du patrimoine, un élément porteur de notre identité et de notre fierté régionale.