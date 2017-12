Projet Je fais partie du Mouvement Remise de prix à Halte-Parent de la Vallée

Allocution prononcée lors de la remise du prix

Au nom de l’ensemble des employés et dirigeants de Desjardins, il me fait grandement plaisir de vous accueillir pour cet événement de la campagne Je fais partie du Mouvement. Cette campagne est rendue possible grâce à l’implication des 28 caisses et des deux centres Desjardins Entreprises de la région Bas-Saint-Laurent et Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine. C’est la première fois que nous assistons à une grande mobilisation régionale autour de cette fierté d’être membre de Desjardins.

Nous sommes ici pour célébrer un Mouvement plus fort que jamais et surtout pour accueillir une invitée qui représente très bien les valeurs de Desjardins.

La campagne Je fais partie du Mouvement représente très bien notre distinction coopérative.

Ce Mouvement, c’est vous qui le créez lorsque vous faites affaire avec votre caisse. Grâce aux affaires que vous faites chez Desjardins, nous pouvons prendre une partie de nos excédents afin de faire une réelle différence dans nos milieux et de nous impliquer financièrement dans la vie de notre communauté.

Aujourd’hui, c’est grâce à vous, chers membres, que nous avons versé 100 000 $ en dons surprises à 18 organismes de la région, dont quelques-uns seront récompensés. En effet, durant un concours tenu en mai dernier, plus de 2 500 personnes ont soumis le nom d’un organisme qui fait une réelle différence dans leur milieu et un jury a choisi, parmi l’ensemble des témoignages requis, les 18 organismes qui se démarquaient.

Soyez fiers d’être membres Desjardins, soyez fiers de faire partie de ce Mouvement sans égal.

Sans plus attendre, il me fait plaisir de vous présenter notre invitée. Nous sommes heureux de compter sur une porte-parole aussi engagée qui représente clairement les valeurs de notre Mouvement et de notre campagne de fierté.

La réputation de Chantal Lacroix n’est plus à faire dans le milieu artistique québécois. Chantal Lacroix c’est, en ordre alphabétique… l’animatrice, l’auteure, la conceptrice, la conférencière, l’éditrice, la femme d’affaires, la philanthrope, la productrice et la réalisatrice qui a réussi à se démarquer grâce à des émissions, des campagnes de financement, des livres à succès, des camps de motivation, des événements d’envergure, une ligne de maquillage, une collection et bien d’autres choses qui ont changé la vie de milliers de Québécoises et Québécois dans les dernières années !

À travers tous ses projets et ses engagements professionnels, Chantal Lacroix veut faire du bien et améliorer le monde dans lequel on vit. Ce sont d’ailleurs les deux locomotives qui la font avancer. Car c’est en s’aidant qu’on peut en aider d’autres et c’est en s’unissant qu’on peut réellement faire une différence. Cessons d’attendre que les choses changent, soyons la Solution!.