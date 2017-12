Il me fait plaisir de vous transmettre des nouvelles du Club Lions de Grande-Vallée. Le Club démarre sa 43e année avec le vent dans les voiles, et du vent, il y en a eu depuis le début du mois ! Le mardi 14 novembre dernier, les membres ont participé au troisième souper mensuel où tous ont pu accueillir le président de zone, le Lion Marc Lemieux. Je peux vous garantir que vous entendrez parler de nous encore cette année. J’ai avec moi une équipe des plus dynamique et, grande nouvelle, trois recrues s’ajoutent aux membres dévoués. Il s’agit de Solanges Roy, de Josette Dupuis et de Roberto Côté.

Comme par les années passées, nous sollicitons votre participation pour le financement du Club. Prenez en note ces dates indiquant le début des périodes de vente :

Novembre 2017 :

gâteaux Lions au coût de 19 $

boîtes de noix au coût de 14 $

billets pour la soirée de moules et frites du 3 février 2018 au coût de 25 $

Décembre 2017 :

billets de hockey pour le match Canadiens/Jets du 3 avril 2018 au coût de 5 $ du billet ou 20 $ du livret de 5 billets (valeur de 612 $ + billet de stationnement de 30 $ + 500 $ de frais de déplacement et d’hébergement). Le tirage aura lieu le 10 mars 2018.

Pour se procurer l’un ou l’autre de ces articles, contactez un membre du Club. Je vous précise également que tous les membres sont bénévoles et que la totalité des recettes des ventes retourne à la communauté de diverses façons. Depuis la fondation du Club Lions de Grande-Vallée, c’est la somme de 1 100 000 $ qui fut distribuée. Voilà une belle démonstration de l’engagement des membres à faire rayonner le Club dans notre milieu.

En tant que président du Club pour une troisième année consécutive, je vous dis un immense merci à l’avance pour l’attention que vous porterez à notre campagne de financement.

Crédit photo : Darie Minville