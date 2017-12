Mot du président

Novembre est un mois difficile à traverser pour beaucoup de personnes. La nature nous le manifeste par plusieurs signes : la durée de la luminosité diminue, l’hiver montre ses premiers signes d’installation avec la température qui baisse et les premières précipitations de neige, la forêt s’est dégarnie et seuls les conifères résistent. Les aînés appellent ce mois, « le mois des morts ». Bref, c’est dur sur le moral de nombre d’entre nous.

Je lis actuellement un petit livre qui s’intitule : « FISH ! Comment s’épanouir au travail et y prendre goût ». J’ai mis la référence en bas de mon texte. Je veux vous en partager le contenu, car j’y découvre comme il est mentionné dans la page couverture intérieure : « … des trésors de sagesse à la portée de chacun, tous domaines professionnels confondus. » Je vais tenter d’en faire un résumé ou d’en tracer les grandes lignes, mais il reste évident que la lecture personnelle demeure la meilleure source de renseignements.

L’un des chapitres s’intitule : « Choisir son attitude. » L’histoire est racontée sous la forme d’une parabole, une fable destinée à réveiller l’énergie, la créativité et la passion qui sommeillent en chacun de nous, en apprenant à aimer ce que l’on fait, même si ce n’est pas toujours ce dont on rêvait. Le personnage principal écrit dans son carnet : « On ne choisit pas toujours son métier, mais on peut toujours choisir comment l’exercer. » Je vous avoue que cela m’a donné beaucoup à réfléchir. Oui, l’attitude face aux gens aux événements peut grandement influencer notre façon de faire et de penser. Dans l’histoire, un des personnages dit : « Puisque nous sommes condamnés à travailler, autant tirer le meilleur de chaque jour. » Commencer par le choix de l’attitude. Facile à dire ou à écrire. Pourquoi ne pas essayer ? Qu’est-ce que ça coûte ?

Je vous propose ces réflexions comme un clin de soleil dans la grisaille de l’automne. Je reviendrai sur d’autres réflexions de ce livre en décembre, car il me semble que je commence à peine à découvrir la richesse qu’il contient.

____

