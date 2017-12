L’Association chasse et pêche de Grande-Vallée en action

Urgent besoin de renfort au comité

Nous avons un urgent besoin de nouveaux bénévoles qui aimeraient venir nous prêter main-forte pour planifier et organiser nos différentes activités. Si vous aimez ce que l’association fait pour ses membres et notre collectivité, si vous avez de nouvelles idées, si vous voulez nous aider à en faire plus, alors n’hésitez pas et contactez-nous !

Clôture réussie des activités 2017

Le 11 novembre dernier, l’association clôturait de belle façon ses activités de l’année avec sa très courue soirée annuelle tenue au centre Clairence-Minville. Sous l’excellente musique et animation de Gilles-Marie Coulombe, près de 200 personnes sont venues trinquer, danser et jaser jusqu’aux petites heures.

Toutes nos félicitations aux gagnants des 60 différents prix attribués par tirage au sort lors de la soirée. La valeur totale des prix remis approche les 6 800 $. Parmi les gagnants, c’est Marie-Claude Daraîche qui est repartie avec le Prix du président d’une valeur de 1 200 $. Ce prix comprenait un traîneau pour orignal, un banc de scie portatif, une trousse de dépeçage Victorinox et une machine à sceller sous vide. Nous avons aussi procédé au tirage de deux permis de chasse à l’orignal prépayés pour la saison prochaine parmi les 99 personnes qui ont acheté leur carte de membre 2018 lors de la soirée.

Le service de vestiaire était assuré par des finissant(e)s du secondaire V de l’école Esdras-Minville. Nous tenons à remercier Clément Chicoine, Frédéric Lemieux, Zachary Guérin, Alexis Francoeur et Érika Fournier pour leur courtoisie et leurs beaux sourires. Ils ont amassé un montant de 234,45 $ en pourboires, montant qui leur sera fort utile pour leur bal des finissants. Nous avons ajouté un beau 50 $ pour les remercier et les encourager.

Un merci spécial à Josette Chicoine, Jacqueline Fournier, Lola Chicoine et Francine Béland qui sont venues nous prêter main-forte pour l’accueil et le tirage moitié-moitié. Nous tenons aussi à remercier tous les participants et nos généreux commanditaires pour leur confiance et encouragement. Votre présence et votre appui sont réconfortants et nous incitent à persévérer dans nos actions.

Nous espérons que vous vous êtes bien amusés et que dans l’ensemble, la soirée, les différents prix remis et notre aménagement vous ont plu. N’hésitez pas à nous faire part de tous commentaires. Merci à tous ! On se donne rendez-vous le samedi 17 novembre 2018 pour une autre soirée éclatée !

Connaissons-nous tout sur la chasse et la pêche ?

En soutien aux associations locales, la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs représente plus de 125 000 membres. Fondée en 1946, sa mission est de contribuer, dans le respect de la faune et de ses habitats, à la gestion, au développement et à la perpétuation de la chasse et de la pêche comme activités traditionnelles, patrimoniales et sportives. Au fil des ans, leur site internet (www.fedecp.com) a été enrichi d’innombrables informations pertinentes pour chacun de nous. Une petite visite s’impose.

Amis chasseurs, trappeurs et pêcheurs, vous avez des idées ou des préoccupations à nous soumettre, n’hésitez pas à contacter Berchmans Minville, président, au (418) 393-3215.