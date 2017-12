Halte-Parents de la Vallée récipiendaire

Allocution prononcée lors de la visite de Chantal Lacroix

C’est avec beaucoup de plaisir, de reconnaissance et avec un brin d’émotion que j’ai l’honneur de vous accueillir, à la Maison de la Famille de l’Estran, Halte-Parents de la Vallée.

Comme plusieurs d’entre vous le savez, Halte-Parents de la Vallée est né en avril 1992, il y a déjà 25 ans, suite à l’heureuse initiative de madame Colombe Chicoine alors infirmière en périnatalité.

La mission était d’œuvrer auprès des familles du secteur et de faire une différence au cœur de ces familles. Parmi les nombreuses et excellentes raisons de la création d’une Maison de la Famille dans notre secteur, celle de faire naître un mouvement de solidarité et d’entraide ayant pour effet le mieux-être des familles, était amplement suffisante pour réunir le groupe de parents qui ont fondé Halte-Parents de la Vallée.

Depuis autant d’années à œuvrer auprès des familles, grâce, entre autres, à l’aide financière reçue des différents gouvernements, fédéral, provincial, municipal, grâce à tous nos généreux partenaires et si dévoués bénévoles et aussi grâce aux familles participantes et impliquées que nous pouvons compter par centaines depuis 25 ans, nous sommes vraiment fiers, ce matin, de recevoir une telle reconnaissance en votre présence.

Vingt-cinq ans d’histoire, c’est beaucoup de beaux moments, d’anecdotes ; 25 ans, c’est la maturité et la jeunesse, c’est aussi la volonté et l’ambition de continuer et d’avancer. Le prix que l’organisme reçoit aujourd’hui sera précisément dirigé vers les activités offertes aux enfants et aux parents et comme pour l’ensemble du budget, ce montant sera soigneusement utilisé.

Puisque je vous parle d’argent, je pense à la Fédération des Caisses Desjardins du Québec, plus précisément aux personnes qui ont eu l’initiative de lancer le concours Je fais partie du Mouvement, grâce auquel nous sommes réunis ici aujourd’hui. Si Halte-Parents de la Vallée récolte ce prix aujourd’hui, les décideurs du Mouvement Desjardins méritent nos vifs et sincères remerciements pour une telle initiative dans notre milieu. De plus, comme si l’honneur de recevoir ce magnifique prix n’était pas suffisant, nous avons le grand privilège de le recevoir par l’intermédiaire de madame Chantal Lacroix, une grande et digne ambassadrice de la générosité, de la bonté et de l’humanité. Votre présence seule est déjà ressentie comme un privilège pour notre organisme, si on ajoute en plus, le fait que vous soyez arrivée, comme on le dit si bien, les bras chargés, nous ne pouvons qu’être comblés de tant d’attention pour les familles.

En terminant, je tiens à vous redire merci, madame Chantal Lacroix, merci à la Fédération des Caisses Desjardins du Québec, merci à tous nos généreux bailleurs de fonds, merci à nos fidèles partenaires et collaborateurs, aux bénévoles engagés et membres du Conseil d’administration, aux employées dévouées, et du fond du cœur, merci aux familles qui, depuis 25 ans, ont adopté la Maison de la Famille de l’Estran, Halte-Parents de la Vallée, comme une extension de leur propre maison. Vous êtes toujours les bienvenus.