Activités à la Maison des Aînés

De la belle visite en ce 17 octobre

Comme il est agréable de savoir qu’il y a des gens qui n’oublient pas nos aînés et qui ont à cœur leur bien-être. Chaque année, sans exception, notre ami, Léo Brousseau, débarque chez nous avec son violon et sa guitare pour nous faire passer de beaux moments tout en musique. Merci infiniment de ta fidélité et de ta générosité. Peu importe le moment de l’année, tu seras toujours le bienvenu à la Maison des Aînés. À bientôt !

Exercice incendie

Sous la gouverne de monsieur Étienne Couture, préventionniste de la MRC Côte-de-Gaspé, s’est tenu le 26 octobre dernier, notre 2e exercice annuel d’incendie. Deux nouvelles préposées avaient la charge d’évacuer nos résidents dans un temps déterminé, pour nous permettre de continuer à répondre aux normes en matière de sécurité incendie en résidence privée pour aînés. Même si c’était seulement un exercice, je peux vous dire que l’adrénaline était dans le plafond. Notre but : l’atteinte des objectifs visés dans les plus courts délais. Moments très intenses pour les préposées affectées à l’évacuation. Il est très important que chaque année, ces exercices soient faits autant pour les résidents, que pour les employés. Ils nous permettent de nous améliorer, de poser les bons gestes, au bon moment, et d’être bien outillés au niveau matériel. Félicitations à Nadia et à Aurore pour leur beau travail et aux employés qui les ont soutenus lors de cet exercice.

Visite de la Vierge pèlerine

En octobre dernier, notre Évêque, monseigneur Gaétan Proulx, a consacré le diocèse Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine à la Vierge Marie lors d’une cérémonie tenue à la chapelle de Pointe-Navarre. Les Chevaliers de Colomb de différents districts faisant partie du territoire ont reçu comme mission de présenter à la communauté une belle et grande image de la Sainte Famille, symbole de cette consécration. Parmi six paroisses, notre village et notre résidence ont été choisis pour accueillir cette belle « Vierge pèlerine ». C’est lors de notre messe hebdomadaire du 24 octobre que nous avons pu l’admirer. Merci à messieurs Gilles Tapp et Germain Fournier, Chevaliers de Colomb, d’avoir pensé à nous. Sachez que nous avons beaucoup apprécié votre visite.

Vote par anticipation à la Maison des Aînés le dimanche 29 octobre

Nos aînés ont pu exercer leur droit de vote aux élections municipales, le dimanche 29 octobre dernier, lors du vote par anticipation. Il est important que les aînés de notre communauté puissent faire entendre leurs voix comme électeurs et électrices et participent au choix des dirigeants et dirigeantes de notre village. Pour ce, la municipalité a établi un bureau de vote provisoire à la Maison des Aînés permettant à tous les résidents qui le désiraient de participer au scrutin. On sentait l’intérêt encore bien présent pour la vie municipale.

Merci aux membres des familles qui ont accompagné leurs parents lors de ce vote et aux aînés pour leur belle participation.

Halloween à la Maison des Aînés

On ne s’ennuie jamais à la Maison des Aînés, encore moins un 31 octobre. On commence la journée en fouillant dans les accessoires, laissés sur une table volontairement par l’animatrice en loisirs, question d’attirer l’attention. Certains et certaines se risquent à essayer différents chapeaux et accessoires qui font bien rire tout le monde. Les tables garnies de nappes noires pour l’occasion sont toutes réunies pour un souper en famille. On souligne les anniversaires du mois d’octobre en remettant aux fêtés une carte de souhaits et tout le monde déguste un bon morceau de gâteau en leur honneur. Et voici qu’arrive l’heure du « Party Time ». On chante et on danse avec Alex, ’Éric et Dary Côté. C’pas long que « l’fun est pogné dans cabane ». Deux heures de plaisir durant lesquelles, des personnages de toutes sortes nous visitent et se joignent à la fête. Moment précieux de la soirée ! Madame Jeanne-D’arc Lebreux, quatre-vingt-quatorze ans, nouvellement résidente, se joint à ses deux fils et à son petit-fils pour nous interpréter une chanson. Ce sont des moments comme ceux-là qui donnent tout son sens à mon travail. Merci mille fois à tous les résidents, membres de familles, employés et à tous les visiteurs, petits et grands, pour cette belle énergie contagieuse qui a permis que cette soirée soit une réussite.

Bonne retraite Marie-Lyne et Marcel

La retraite, c’est ralentir… pour vivre à fond ! Le temps est venu pour vous deux de profiter davantage de vos proches, de votre liberté et de tout ce que vous offre la vie. Que votre retraite soit passionnante et pleine de bonnes surprises. Vous êtes des gens de cœur et sachez que jamais nous n’oublierons la générosité dont vous avez fait preuve envers les résidents de la Maison des Aînés. Vous avez fait une belle carrière dans notre société, il est maintenant temps de faire une belle carrière en tant que retraités !

Bonne retraite !

Jour du Souvenir

Saviez-vous que l’armistice ou « Jour du Souvenir » remonte à la fin de la Première Guerre mondiale de 1914-1918 ? Le cessez-le-feu entre en vigueur à la onzième heure, du onzième jour, du onzième mois 1918. Saviez-vous que la Seconde Guerre mondiale peut être considérée comme une conséquence de la Première Guerre mondiale, dans la mesure où elle a entrainé dans les combats les mêmes principaux pays ? Elle a été causée par Hitler, arrivé au poste de chancelier d’Allemagne en 1933. La Seconde Guerre mondiale débute en 1939 et prendra un tournant lors de l’invasion par les troupes alliées en Normandie soit : sur la plage de Juno, de Gold, de Utha et Omaha. Cette opération appelée jour J a permis aux alliés de s’établir solidement dans l’Europe. La guerre prend officiellement fin lors de la capitulation du Japon, le 2 septembre 1945 suite aux bombardements atomiques d’Hiroshima et Nagasaki.

Connaissez-vous l’histoire du coquelicot ?

L’origine de ce symbole varie selon les récits, mais il ne fait aucun doute que le port du coquelicot est inspiré du célèbre poème « Au champ d’honneur » écrit, le 3 mai 1915, à la suite du décès d’un ami, le Lieutenant Alexis Helmer, par le Capitaine canadien John McCrae, chirurgien au sein de la 1re Brigade d’artillerie de campagne. Les coquelicots étaient rares dans les champs de Flandres. La terre tant remuée par les obus a dégagé les graines de coquelicots qui se sont répandues dans les champs, formant une mer rouge, ironique symbole du sang versé par tant d’hommes. En ce 11 novembre 2017, nous avons honoré la mémoire de tous ceux qui ont sacrifié leur vie, en écoutant des chansons du temps de la guerre comme : la chanson de Craonne, ils ont rendu l’Alsace et la Lorraine, etc., et en lisant les plus beaux poèmes comme : Prière du soldat avant la bataille, La guerre c’est l’enfer, Jour du Souvenir, et bien sûr, le poème « Au champ d’Honneur » dont voici le texte.

Poème au champ d’honneur

Au Champs d’honneur,

Les coquelicots entre les croix de lot en lot

Qui marque leur place ; et dans le ciel

Les alouettes chantent encore courageusement,

Volant leurs rares chants mêlés au sifflement des fusils

Nous sommes les morts,

Nous qui songions la veille encore

À mes parents, à mes amis

C’est nous qui reposons ici,

Au champ d’Honneur

À vous, jeunes désabusés

À vous de porter l’oriflamme

Et de garder au fond de l’âme

Le goût de vivre en liberté

Acceptez le défi,

Sinon, les coquelicots se faneront

Au Champ d’honneur

Nous n’oublierons jamais.

Voici les activités offertes à la communauté par le Centre de Jour communautaire « Relais de Rose-Emma » de la Maison des Aînés de Grande-Vallée. Les lundis, de 10 h à 14 h (sauf jour férié)

Centre de jour ambulatoire du CISSS de la Côte-de-Gaspé

Venez rencontrer l’équipe du centre de jour pour des activités variées et stimulantes. Vous désirez vous joindre aux participants ? Inscrivez-vous (obligatoire) auprès de monsieur André Fortin, intervenant au centre de jour au 418-368-3301 poste 4265. Vous pouvez dîner sur place (Repas complet : soupe, plat principal, dessert pour 7 $) ou apportez votre lunch.

Du mardi au vendredi, de 13 h 30 à 15 h 30.

Venez vous amuser avec vos amis(es) de la résidence et passer du bon temps. Chaque après-midi une nouvelle activité : Golf 21, lancer des cordes, bingo cadeaux, quiz, poches, baseball poches, etc.

Vous pouvez vous procurer l’horaire du mois courant.