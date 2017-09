8 septembre 1942, St-Yvon était torpillé!

Les 1, 2 et 3 septembre derniers, St-Yvon commémorait le lancement d’une torpille allemande sur le village.

En effet, au cours de la Deuxième Guerre mondiale, l’un des évènements marquants hors du commun, de l’histoire locale, est l’explosion d’une torpille allemande dans notre village, qui causa beaucoup de frayeur dans toute la population. Lancée, le 8 septembre par le sous-marin U-517, la torpille a raté sa cible, le bateau Meadcliffe Hall, pour frapper le cap de St-Yvon.

Soixante-quinze ans plus tard, un comité piloté de main de maître par notre conseillère, madame Laurence Beaudoin, a préparé une fin de semaine de festivités et de retrouvailles, afin de rendre hommage à tous ces pionniers, à toutes ces personnes qui ont bâti notre village.

Donc, le samedi en après-midi, au chalet des sports, notre animatrice, madame Yvonne Bernatchez, a accueilli les invités, dont monsieur Alexandre Boulay, président d’honneur et petit-fils de monsieur Rock Côté, celui-là même qui avait récupéré la torpille pour en faire un attrait touristique. Madame Bernatchez a par la suite, présenté toutes les familles issues de St-Yvon, qui étaient presque toutes représentées et a raconté avec brio, l’évènement central de notre rassemblement, avec de nombreuses anecdotes des plus pertinentes.

A suivi une conférence du lieutenant-colonel Steeve McCarty, commandant des fusilliers du Saint-Laurent qui a fait un tour complet de la bataille du Saint-Laurent, conférence très intéressante et appréciée des festivaliers. Un excellent souper, préparé par notre épicier Dany Côté et son équipe, une soirée de pur plaisir avec notre chanteur vedette Pascal Côté et son band qui s’est terminée aux petites heures du matin.

Le lendemain, toute la population a été conviée à un pique-nique sous le chapiteau ainsi qu’à un après-midi chantant avec notre famille Von Trapp à nous, les Côté, enfants de monsieur Alban Côté et de madame Yvette Poirier, tous issus de St-Yvon.

Et on a poursuivi en soirée avec une marche au flambeau pour rendre hommage à tous ceux qui ont vécu ce drame et qui s’en souviennent. Pour conclure cette merveilleuse fin de semaine, un spectacle de feux d’artifice époustouflants, un des plus beaux vu au Québec.

Une fin de semaine dont on se souviendra longtemps, qui a permis des retrouvailles émouvantes, sous le signe de la fierté d’être résident de St-Yvon ou d’y avoir vu le jour.