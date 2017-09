Planificateur familial 2017-2018 : un calendrier de référence pour les familles d’ici

PlanificateurFamilial-2017-2018

Après plus de 2 500 copies distribuées gratuitement en septembre 2016, nous récidivons avec la 2e édition du planificateur familial, un outil de référence pour les familles d’ici. Ce calendrier mis au point par la démarche Santé jeunesse Côte-de-Gaspé* est destiné aux parents ayant des enfants entre 0 et 12 ans sur tout le territoire de la MRC de La Côte-de-Gaspé. L’objectif est de faire connaître les services de nos organismes et les ressources de notre territoire pour en faciliter et en augmenter l’utilisation par les familles.

Vous y retrouverez, entre autres :

Les coordonnées des ressources et services de plus d’une centaine d’organismes dédiés aux familles;

Une liste de plus d’une centaine de lieux à fréquenter en famille (infrastructures et sites de plein air);

Une trentaine de capsules informatives sur les saines habitudes de vie;

Plus d’une centaine de dates d’activités des organismes communautaires familles;

Les calendriers des commissions scolaires des Chic-Chocs et Eastern Shores.

Des mises à jour chaque mois seront disponibles à l’adresse suivante : www.cotedegaspe.ca

On nous a dit :

Wow, je suis native de l’endroit et j’ai découvert de nouveaux lieux;

Quel bel outil pour apprendre les jours de la semaine à mon fils;

Il sera utile pour enseigner la gestion du temps.

Ce calendrier est tout indiqué pour planifier les activités en familles, les recettes, les rendez-vous, les sorties et les cours!

Une galerie photo est disponible à l’adresse suivante : https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1526154600783667&id=147262498672891

*Santé jeunesse Côte-de-Gaspé est un regroupement d’acteurs locaux qui s’est donné pour mission de contribuer au mieux-être des jeunes de 0 à 20 ans ainsi que de leur famille. La mobilisation des partenaires est pilotée par la MRC de La Côte-de-Gaspé.

Renseignements : Bureau : 418 368-7000 (poste 239) Courriel : julie.pariseau@cotedegaspe.ca