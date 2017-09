Qui est Antoine du verger?

En octobre 2014, la municipalité de Grande-Vallée, en collaboration avec Hydro-Québec, inaugurait le site du verger d’Antoine. À l’entrée du site, un panneau descriptif mentionne : « Le verger d’Antoine, trace vivante du passage de ces défricheurs et ces bâtisseurs qui ont participé au développement économique de Grande-Vallée par le travail de la forêt et de l’agriculture, dans cette vallée qui a toujours voulu être grande. » Mais qui est donc ce fameux Antoine ?

Le samedi 29 juillet dernier, plusieurs passants et résidents de la colonie ont sans doute remarqué que le verger d’Antoine était passablement illuminé et achalandé. Pourquoi donc ? Simplement parce que les descendants d’Antoine Fournier et de Marie-Paule Mainville ont souligné, à leur façon, le 40e anniversaire du décès de leur patriarche et le 175e de Grande-Vallée.

Tout avait été planifié et mis en place pour que les participants aient de l’agrément et se concentrent que sur l’essentiel : resserrer les liens familiaux. Le grand chef DUFF nous a cuisiné un hyper délicieux méchoui, accompagné d’une multitude de patates, légumes et desserts préparés par la gente féminine.

Nous en avons profité pour installer et dévoiler aux membres de la famille une nouvelle plaque qui se lit comme suit :

Les origines du verger d’Antoine

Antoine Fournier, fils de Charles Fournier et de Luciana Caron, marié à Marie-Paule Mainville, s’est installé ici en octobre 1940. Avec son père, il planta les premiers cultivars de pommiers dès 1942.

La maison originale a été rasée lors d’un incendie survenu le 9 septembre 1959 et la seconde fut détruite en décembre 2008 suite à la grande inondation de 2007.

Leurs enfants : Ruth, Charles, Paul, Luc, Rachel, Guylaine, Jacqueline, Hubert.

Nous tenons à remercier la municipalité de Grande-Vallée de nous avoir permis d’organiser cette rencontre familiale sur ce site historique, lieu mythique de notre enfance. Merci aussi de nous avoir autorisés à installer une nouvelle plaque commémorative qui vient personnaliser un tant soit peu ce verger.

Un grand merci aux organisateurs et surtout à leurs exécutants pour leur apport remarquable à l’organisation et la logistique de cette belle rencontre familiale. Il est évident que la sensibilité de plusieurs invités envers ce lieu qui les a accueillis sur cette terre a été touchée. Finalement, merci à vous, descendants de Toine, d’avoir participé en si grand nombre à cette rencontre. Nous espérons qu’elle a été mémorable et festive. À la prochaine! .