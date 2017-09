Phare en fête !

C’est la fête, la fête, depuis quelques années, nous soulignons la mise en fonction du Phare Cap Madeleine (1908), par un méchoui et des feux d’artifice. Notre événement cette année a connu un franc succès.

En musique, avec Denis Boulet, les gens ont pu danser et s’amuser, l’ambiance était festive.

Pas de vent, pas de pluie, de la bonne bouffe, des gens heureux de se rencontrer, voilà ce qui a contribué à ce succès.

Pour réaliser cette belle fête, il y a eu du travail, du bénévolat, et avant tout la participation très importante de la population, c’est ce qui nous motive, voir tous ces gens réunis pour s’amuser. Il est assez rare de créer un bouchon à Madeleine Centre, une chance, nous avons un grand territoire, ce qui permet à beaucoup de gens d’admirer nos feux d’un peu partout dans le village. L’équipe du Phare est très heureuse de créer cet événement.

Merci aux généreux commanditaires et à la population de Madeleine (cueillettes de bouteille, bingo). Attendez-vous à vous faire solliciter de nouveau. Il est toujours possible de nous apporter vos dons en bouteilles ou argent à la boutique jusqu’en septembre.

Merci et à l’an prochain

Un dossier qui finit enfin

Le Phare va se refaire une beauté. Depuis 2010 que le dossier avance à pas de tortue. Suite à l’annonce du gouvernement du Canada (loi S215) de se départir de celui-ci et à l’initiative du conseil d’administration, l’Association touristique et la directrice générale Arlette Fortin ont enclenché les démarches nécessaires pour la sauvegarde du phare.

Plusieurs phares n’ont pas eu la chance de se faire déclarer patrimonial. Maintenant l’avenir de ceux-ci, est précaire : exemple, celui de Cap-des-Rosiers. L’implication de la municipalité a été nécessaire pour terminer ce dossier. Les coûts de réfection totalisent 166 000 $, avec une aide du fédéral de 68 000 $. Vous pouvez aider à payer la facture en souscrivant à notre collecte de fonds.

Pour chaque don de 10 $ et plus, on vous remettra une copie de la chanson de Madeleine.

Les travaux ont commencé le 9 août dernier. Venez voir les résultats et faire un petit don.