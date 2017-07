Vie municipale

Succès pour les grandes festivités du 175e

La municipalité est fière de ses grandes festivités qui se sont déroulées du 7 au 9 juillet dans le cadre des Fêtes du 175e. Grâce à la participation nombreuse de la population de Grande-Vallée et des environs, d’anciens du village et de festivaliers, l’ensemble des activités de cette fin de semaine a été couronné de succès. En lien avec cette réussite, le conseil municipal souhaite remercier l’équipe municipale et l’ensemble des bénévoles qui ont participé à l’organisation de toutes les activités de ces grandes festivités.

Rappelons également que la présentation des grands spectacles a été rendue possible grâce à une entente de services intervenue avec le Village en chanson de Petite-Vallée. En vertu de cette entente, la municipalité a bénéficié de l’expertise et des infrastructures du Village en chanson et les spectacles ont été présentés dans le chapiteau du Festival en chanson situé à Grande-Vallée. Le bilan de cette collaboration sera fait au cours des prochaines semaines.

Retour sur les dernières activités communautaires du 175e

La municipalité tient à remercier ses deux partenaires communautaires ayant tenu des activités en mai et juin derniers dans le cadre du 175e de Grande-Vallée.

Le 20 mai, à l’occasion de la Semaine québécoise des familles, la fête foraine organisée par Halte-Parents de La Vallée a été couronnée de succès en attirant plus de 400 personnes en provenance des MRC de la Côte-de-Gaspé et de la Haute-Gaspésie.

Les 17 et 18 juin, le Cercle de Fermières de Grande-Vallée a tenu diverses activités à l’Espace Esdras-Minville. Le point culminant de ces festivités a été le dévoilement au grand public d’un coffre rempli de pièces d’artisanat conçues par les membres du Cercle. Pour faire honneur à ses objets artisanaux d’une grande qualité, la municipalité a mis le coffre et son contenu en exposition au bureau municipal. De plus, au cours des prochaines années, des pièces provenant du coffre seront remises aux dignitaires de passage dans notre village.

Rappelons que ces deux activités ont été rendues possible grâce au soutien financier de la municipalité.

Articles promotionnels du 175e :nouveaux points de vente

Dans le cadre des Fêtes du 175e, nous vous rappelons que la municipalité a fait produire divers articles promotionnels aux couleurs du logo des festivités. Les items suivants sont disponibles : tasses, casquettes, tuques, tabliers, sacs réutilisables, autocollants, épinglettes et stylos. Ceux-ci sont maintenant en vente au bureau municipal, au marché des artisans, au bureau d’accueil touristique ainsi que chez plusieurs commerçants de Grande-Vallée. C’est l’occasion parfaite de montrer votre fierté grande-valléenne !

Début des travaux de relocalisation de la conduite d’eau potable près du pont Galipeault

Les travaux de relocalisation de la conduite d’eau potable sous le lit de la rivière en aval du pont Galipeault devraient débuter le 7 août prochain. Suite au processus d’appel d’offres, les travaux ont été confiés à l’entreprise Lafontaine Leclerc pour un montant de 227 075,63 $ taxes incluses.

Pour relocaliser la conduite sous le lit de la rivière, l’entrepreneur tentera en premier lieu d’effectuer un forage directionnel à partir des deux rives. Advenant le cas où cette technique ne soit pas adaptée à la géologie du secteur, la conduite sera plutôt installée en creusant une tranchée ouverte directement dans de lit de la rivière grâce aux autorisations environnementales obtenues pour la réalisation du projet.

La surveillance du chantier sera assurée par la firme d’ingénierie Tetra Tech. Les coûts des travaux et de surveillance seront défrayés avec les fonds disponibles dans le programme TECQ 2014-2018.