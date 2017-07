Poivre et Sel

Yvonne

Rien ne pèse tant qu’un secret ;

Le porter loin est difficile aux dames,

Et je sais même sur ce fait

Bon nombre d’hommes qui sont femmes.

Jean de La Fontaine, les femmes et le secret.

Pour plusieurs raisons que vous pouvez imaginer, il en est une qui a failli m’enlever la femme avec laquelle je vis depuis 47 ans. C’est que sa grand-mère maternelle Yvonne avait dans la tête lorsqu’elle était jeune fille, de devenir religieuse. Et vous connaissez du moins un peu le jeu de l’ADN. Cet acide est propre à chaque être vivant sur la terre. Ainsi, toute autre grand-mère aurait donné une petite-fille différente. La jeune Yvonne aimait son pays la Gaspésie et elle était aspirée par son rêve de mariage divin ! Oh ! C’est une toute petite histoire que je vais vous raconter, ayant décidé de prendre des vacances sur l’écriture en raison de la visite qui ne manque pas de projets pour distraire celui qui veut penser avec ses doigts.

Grand-mère Yvonne était une Francoeur de Cloridorme parente avec le ti-Benoit Francoeur et aussi avec le grand Benoit Francoeur. Grand-mère Yvonne avait fait des études chez les religieuses et son savoir lui permettait d’être institutrice.

À quelques milles à l’est de Cloridorme dans le temps, un petit village appelé Saint-Hélier se mirait à la fois dans un lac d’eau claire au sud et dans un étang d’eau salée au nord-est. Le lac apportait l’eau douce des montagnes qui se jetait dans l’étang pourvu d’eau salée lors des marées salines montantes. Il faut comprendre qu’entre le lac et l’étang se trouvait une chute que la mer ne pouvait pas franchir. Le village avait une origine royale remontant à Louis XV selon le professeur Jules Bélanger. Ce territoire avait été octroyé à des gens de la Haute, nommés François Hazeur et Denis Riverain. Il semble que ce genre de faveur en politique apporte une confirmation à l’aphorisme « rien de nouveau sous le soleil » ! Selon Jules Bélanger, le mariage du docteur Michel Sarrazin avec la fille de François Hazeur lui vaut le fief de Grand-Étang, joli cadeau sur lequel un ouvrier découvre en 1728, une mine d’ardoise qui à toute fin pratique ne fut jamais exploitée. Mais la seigneurie de l’Étang était créée.

Un village à caractère touristique était né. On y trouvait plusieurs habitations, un magasin général, une école. Ici, je m’engage dans les souvenirs portés par des légendes orales. Et quelques fois, l’histoire nous apprend que les faits rapportés diffèrent entre les personnes qui les ont racontées. Alors, beaucoup plus tard la Seigneurie est tombée dans les mains du seigneur Godefray. Il semblerait que le seigneur Godefray, d’origine jersyaise et de religion protestante avait obtenu l’autorisation de marier une femme de religion catholique avec l’engagement ferme d’élever ses enfants dans la religion de leur mère. Les registres officiels rapportent que la famille du seigneur comprenait trois filles et un garçon : Esther, Hélène, Alice et puis Charles. Les Godefray avaient une femme de ménage appelée Marie communément appelée « le P’tit Jésus » ! Un jour, le feu a pris dans la forêt de la Seigneurie. Le maître a envoyé quelqu’un chercher le curé du village en espérant un miracle. Le curé du temps à Cloridorme n’étant pas expert en miracle dit à son vicaire en l’occurrence l’abbé Gérard Richard fils de Grande-Vallée : vas-y toi. Moi, je vais surveiller d’ici. Et à son retour le vicaire dit au curé. Ça a marché. Le feu est éteint. Mais, il faut compter que le p’tit Jésus était là !

Gaby Minville, Howard Packwood et moi-même alors que nous enseignions à Saint-Yvon, avons eu l’occasion de rencontrer une petite partie de la famille Godefray. Nous allions diner à l’hôtel Langlais chez madame Victorine et à quelques reprises Hélène et le p’tit Jésus venaient faire un tour à l’hôtel. Cela se passait l’hiver et toujours sur l’heure du midi. Madame Victorine savait qu’elles mouraient de faim. Elle leur préparait de copieuses assiettées de son cipaille. Madame Victorine gardait jalousement l’exclusivité de la recette. Hélène et le P’tit Jésus arrivaient vêtues de plusieurs couches de vêtements qui les faisaient ressembler à des femmes ordinaires ! Et après en avoir enlevé quelques couches recouvertes de neige, les deux visiteuses ressemblaient à des libellules tellement elles paraissaient petites.

Toujours est-il qu’à la Seigneurie, les enfants grandissant, il a fallu penser à leur instruction. Une école a été bâtie et Yvonne Francoeur a été engagée comme maîtresse pour un enseignement sommaire, mais il semble que le Seigneur Godefray trouvait Yvonne trop ambitieuse. Surtout lorsqu’il était question d’enseigner l’histoire sainte. Le seigneur disait que Yvonne enseignait des niaiseries, par exemple : exiger que les enfants apprennent le nom des patriarches antédiluviens, le nom des patriarches postdiluviens et le nom des douze enfants de Jacob ! Mon frère Nérée se souvient encore de ce catalogue de noms. Mon frère se questionne encore sur la famille de Jacob : douze enfants, disait l’histoire sainte et aussi une fille nommée Dina. Comme si cette dernière n’était pas un treizième enfant du fils d’Abraham. Je crois que la montée du féminisme a commencé avec Dina, la pauvre ! Il est plausible que l’iniquité entre l’homme et la femme a fait un bond en avant avec cette histoire poétique des récits de la Bible.

Yvonne correspondait avec les religieuses qui l’avaient instruite dans le but avoué qu’elle devienne elle-même une sage nonne à cause de sa grande piété et son courage ! Dans ses moments libres, elle allait se promener près de l’étang où de grands oiseaux, pêcheurs muets, lui rappelaient ceux du Lac des cygnes de Tchaïkovski. Elle passait de longues minutes à méditer devant la mer dont les vagues folles venaient mourir à ses pieds.

C’est lors d’un de ces jours où Yvonne a été rabrouée par le seigneur que la jeune maîtresse d’école a commis le faux pas qui m’a valu de marier ma compagne. Elle était pieuse, oui, mais elle avait aussi du caractère. Alors l’année scolaire terminée, Yvonne a pris ses cliques et ses claques puis est déménagée au Mont-Saint-Pierre où on la sollicitait depuis longtemps. Yvonne était une beauté qui n’avait pas son pareil à plusieurs lieux à la ronde. Elle était altière et son port de reine lors de ses randonnées sur la plage ou ses visites à l’église, attirait les regards et la convoitise des jeunesses qui oubliaient le rituel concernant la pêche ou la messe. Ayant de nouveau repris un travail d’enseignement elle continuait cependant de correspondre régulièrement avec ses religieuses chéries.

Or, il y avait dans le village une grande famille composée de quelques filles qui fréquentaient l’école et qui donnaient un coup de main à leur mère pour les soins du ménage, des repas et de la garde d’un bureau de poste. La famille comptait aussi plusieurs garçons dont l’un nommé Anthyme qui n’avait d’œil que pour Yvonne. Anthyme était un gars fier et pour ses nombreuses sorties, il ne portait que des vêtements qui rehaussaient son look, particulièrement des chemises blanches de coton bien empesées. Mais, le lavage et surtout le repassage de ces maudites chemises blanches de coton horripilaient les filles. Conjointement, d’un même accord, les filles ont utilisé un stratagème pour se débarrasser d’Anthyme en utilisant une duperie qui avait goût de miel. Comme elles avaient accès au bureau de poste, elles ont décidé à l’insu des parents d’intercepter le courrier provenant des religieuses et adressé à Yvonne. Après quelques mois sans le courrier des religieuses, Yvonne a pris la chose comme un signe venant du ciel lui enjoignant de prendre mari plutôt que le voile. Après une cour assidue et passionnée du prétendant, elle a cédé et marié Anthyme, fils du célèbre Prudent Cloutier de Mont-Saint-Pierre à la plus grande satisfaction de ses sœurs. Anthyme était un homme de gauche, il croyait à Dieu et à son égal sur la terre, Duplessis. Ah ! oui, il fallait que le grand-père Anthyme soit très catholique pour vivre à côté d’une femme qui l’était deux fois plus que lui. Il avait créé chez lui l’image de sa propre Sainte Trinité. Ainsi accrochés au mur au-dessus du lit conjugal on pouvait voir : l’image du Sacré-Cœur à gauche, la photo de Duplessis à droite et surprise, un petit miroir dans un cadre doré au centre !

Lors d’un souper familial, il s’en est fallu de peu que je sois banni de son cœur pour avoir raconté une histoire qui n’était pas à la gloire de Maurice Duplessis. L’histoire racontait que Duplessis avait été sauvé d’une noyade par trois petits garçons. Duplessis a rencontré les enfants qui l’ont sauvé et leur demande ce qu’ils souhaiteraient recevoir comme récompense. L’un des enfants répond : je voudrais des patins. Très bien dit le Chef. Le deuxième enfant désire un vélo. Pas de problème, il aura son vélo. Voyant le troisième enfant hésiter à faire sa demande Duplessis insiste : Vas-y mon p’tit gars, dis-moi ce que tu veux. L’enfant finit par répondre : ben moi je voudrais une tombe. – Comment ça une tombe ? réplique Duplessis. Oui c’est ça je veux une tombe, car si papa apprend que je vous ai sauvé la vie, il va me tuer !

Le grand-père ne l’a pas pris et il ne s’est pas privé de me remettre à ma place par un discours cousu de propos des plus flatteurs envers son idole. T’as compris mon « genne » ! Avouons que le discours partisan du grand-père ne me dérangeait pas, car je n’ai jamais eu rien d’un politicien. D’autant plus que j’avais pris du galon auprès du père de ma bien-aimée qui lui, était un libéral convaincu.

Mont-Saint-Pierre était un tout petit village caché à l’abri de ses montagnes, sanctuaire sauvage, enivré de silence. Mont-Saint-Pierre est devenu la capitale du vol libre du Québec et dans l’est du Canada.

Convoqués ou non, les dieux sont venus et ont pris grand-mère Yvonne. Elle est partie sans dire adieu à ses amies religieuses. Elle avait quatre-vingt-dix-sept ans ! À l’occasion de leur soixantième anniversaire de mariage, Yvonne a appris de sa belle-sœur Adèle, en mal de confession, l’histoire du courrier subtilisé. En bonne chrétienne, Yvonne a ajouté une prière de pardon additionnel à sa liste de dévotions quotidiennes.

Qu’une femme ait réussi à garder un secret pendant plus d’un demi-siècle, c’est héroïque ! Non ?

1- Les savants le nomment : acide désoxyribonucléique (ADN). L’ADN contient toute l’information génétique, appelée génome, permettant le développement, le fonctionnement et la reproduction des êtres vivants. 2- Revue de l’histoire de la Gaspésie, avril juin 1970, volume VII 3- Nos origines, nos sources, généalogie des familles de Cloridorme, 19-38 – 1983. Léo Fiola.