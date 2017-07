Mot du président

Le comité de relance a démarré !

Une première rencontre du comité de relance s’est déroulée à la fin de juin dernier. Composé de Sophie Côté, conseillère à la municipalité de Cloridorme, Harry Lachance, conseiller à la municipalité de Petite-Vallée, André Richard, conseiller à la municipalité de Grande-Vallée et Arlette Fortin, conseillère à la municipalité de Sainte-Madeleine-de-la-Rivière-Madeleine ; comme représentants du Journal communautaire Le Phare, Jacques-Noël Minville, coordonnateur, Thierry Ratté, vice-président et moi-même, Noël Denis Samson, président.

Le comité a pris connaissance de sa structure et de ses modalités de fonctionnement et suggéré des changements. Il y a eu un survol rapide de la présentation de l’organisme et de l’état de la situation du Journal à partir des documents déjà en possession des membres du comité de relance. Des pistes de solutions furent présentées durant cette première rencontre. Cela sera davantage élaboré lors de la prochaine rencontre au début d’août. Personnellement, j’ai senti un grand intérêt pour la situation du Journal et une préoccupation évidente pour la survie du Journal, de la part des personnes présentes à cette rencontre. Je les en remercie et je fais le souhait que les prochaines rencontres portent davantage de « fruits » et assurent un avenir plus clément pour notre Journal communautaire à tous.

Le dernier conseil d’administration du Journal a entrepris une amorce du programme des activités pour le 25e anniversaire du Journal. Des idées ont été lancées, il reste à en faire un tout structuré. Nous y reviendrons dans la prochaine parution.

À la prochaine.