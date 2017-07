Le Cercle de Fermières vous informe

Les Fermières entrent dans la fête pour le 175e anniversaire de Grande-Vallée.

Ce sont les 17 et 18 juin que se tenait notre fin de semaine festive, de 14 h à 20 h. L’espace Esdras-Minville était décoré avec goût et affichait des couleurs chatoyantes invitant à la fête.

Aux accords de la musique et des chansons de Anne et Jean-Maurice, nous avions le cœur joyeux, en exécutant quelques pas de danse.

L’occasion était rêvée pour exposer des œuvres confectionnées par nos mères de même que quelques-unes plus récentes par des membres de notre Cercle. La circonstance était appropriée pour ouvrir les portes du Marché des Artisans. Les visiteurs en ont eu plein la vue et se sont exclamés devant tant de savoir-faire des artisans et artisanes de la Côte Gaspésienne.

Comme nous avions au programme la dégustation de la beurrée des aïeux et la trempette au sirop d’érable, le four a été allumé et chauffé pour cuire le bon pain de ménage. Quelle odeur agréable ! Aussi, un service de casse-croûte était offert. Plusieurs personnes s’y sont ravitaillées. Bravo à nos cuisinières !

Dimanche après-midi, des chansons extraites de la comédie musicale : Grande-Vallée, fille du Saint Laurent furent interprétées par des comédiens, accompagnés par Anne et Jean-Maurice. De beaux souvenirs que cette pièce de théâtre !

Des invités de marque nous ont honorés de leur présence. Monsieur le député de Gaspé Gaétan Lelièvre et sa conjointe, madame la mairesse Nathalie Côté et madame Monique Kavanagh, présidente de la Fédération 01 et son conjoint, monsieur Paul Samuel.

Le clou de la fête était attendu par un bon nombre de personnes, c’est-à-dire : notre plan de travail consistait aussi, outre les costumes de la comédie musicale, à remplir un coffre d’articles faits de nos mains et de l’offrir à la municipalité. Toute l’année, telles des abeilles, nos membres se sont mises à l’œuvre. Des créations variées remplissaient le coffre de cèdre fabriqué par monsieur Gérard Bernatchez, ébéniste hors pair de notre village.

Donc, le moment attendu de la journée, c’était la remise du coffre patrimonial à la municipalité. Tout le contenu a été présenté au public qui a beaucoup apprécié. Les pièces seront offertes en souvenir aux visiteurs ou invités par le Conseil municipal.

Comme le 18 juin était la fête des Pères, les papas qui le désiraient pouvaient s’inscrire au titre de père de la journée. Le choix s’est fait par pige et le hasard a favorisé monsieur Garnier Ratté qui reçut un certificat-cadeau. Félicitations monsieur Ratté !

Et la musique a continué et la danse aussi !

Ainsi s’achevaient nos activités pour le 175e anniversaire de Grande-Vallée. Merci du fond du cœur à tous ceux et celles qui ont donné de leur temps et de leurs talents pour la réussite de ce divertissement ! Nous sommes fières d’avancer que la transmission du savoir artisanal et patrimonial se perpétue et crée des liens d’appartenance tissés serrés.

Nous tenons à féliciter madame Marie-France Fournier, notre présidente, qui a reçu la médaille du Lieutenant-gouverneur le 3 juin dernier. C’est avec fierté que nous partageons sa joie.

Bonnes vacances ! .