Cap Madeleine

Manche d’Épée

C’est au matin du 24 juin 2017, que les gens ont eu la surprise de voir le nom du village Manche d’Épée inscrit sur la base de la sculpture de la Halte historique de Manche d’Épée. Plus visible ce projet qui a commencé en 2016 prend de plus en plus de valeur historique.

Nous avons profité de la fête de la St-Jean-Baptiste en présence de monsieur Gaétan Lelièvre et du soleil pour dévoiler un nouveau panneau, celui de la maison Béland (la petite maison) une des plus vieilles maisons du village qui a été construite avec du bois provenant de l’épave du Woodstock, bateau ayant fait naufrage le 10 novembre 1867. Ce projet a demandé beaucoup de bénévolat et d’initiative locale. Le comité de développement, J’Y SUIS J’Y RESTE de Madeleine est très fier des résultats. Nous sommes à la préparation de deux panneaux qui vont indiquer la provenance du nom Madeleine que l’on retrouve un peu partout dans notre identification et du Cap à l’Ours. Si vous connaissez quelque chose, appelez-moi 418-393-2114.

Activités 2017

Feux d’artifice 5 août

Encore cette année, nous vous attendons en grand nombre pour souligner la date anniversaire de la mise en fonction du phare actuel (1er août 1908). Nous aurons notre méchoui à 18 h, de la musique avec Denis Boulet et nos feux d’artifice avec permis de boisson. Le dimanche suivant, soit le 13 août, nous aurons notre dîner gaspésien au menu : boules à la morue et/ou spaghetti. Les repas seront servis à l’intérieur du musée à l’abri du vent. Si le temps est maussade, les activités ont lieu quand même. Téléphonez au 418-393-2114 pour réservation. Nous remercions la population qui participe à la cueillette de bouteilles et autres activités pour le financement des feux d’artifice. Merci à Cartier Énergie, à monsieur Gaétan Lelièvre et la caisse populaire Mer et Montagnes.