Les chansonneurs de la Destination Chanson Fleuve, arrivés à Petite-Vallée depuis dimanche dernier, se sont vus décerner des prix et bourses hier à la suite de leur périple artistique amorcé en juin à Montréal. Au total, 14 prix ont été remis, venant souligner les forces de ces auteurs-compositeurs-interprètes formant la première cuvée du projet d’accompagnement artistique initié par les festivals de Tadoussac et de Petite-Vallée.

RÉCIPIENDAIRES

Prix de la Guitare Boucher : Simon Daniel

Prix SPIN, session de photographie : Lou-Adriane Cassidy

Prix de la Tournée Découverte 2018 (tournée de spectacles dans une dizaine de salles de l’Est-du-Québec) : MCC

Prix du ROSEQ (invitation à présenter une vitrine lors de la Rencontre d’automne du ROSEQ) : Lou-Adriane Cassidy

Prix des Francouvertes (invitation à présenter un spectacle dans le cadre de la série Révèle la relève) : Laura Babin

Prix Belle et Bum Télé-Québec : Lou-Adriane Cassidy

Prix pistage radio Nat Corbeil : Simon Daniel

Prix du public Hydro-Québec : Étienne Fletcher

Prix de la chanson canon Sirius XM : Lou-Adriane Cassidy pour « Ça va, ça va »

Prix Audace Desjardins : Laura Babin

Prix de la chanson primée SOCAN : Juste Robert pour « Il tombe des cordes »

Prix Pauline-Julien du CALQ pour la prise de parole et l’engagement : Boule

Prix UDA pour le charisme et la présence sur scène : Lou-Adriane Cassidy

Prix de l’enregistrement studio Sirius XM : Juste Robert

À PROPOS DE LA DESTINATION CHANSON FLEUVE

La Destination Chanson Fleuve est l’union des Chemins d’écriture du Festival de la Chanson de Tadoussac et de la sélection officielle des chansonneurs du Festival en chanson de Petite-Vallée. Dédié aux artistes de la chanson de demain, ce parcours a offert de nombreuses tribunes et un accompagnement artistique et professionnel singulier à cinq auteurs-compositeurs-interprètes du Québec, deux créateurs de chanson de la francophonie canadienne et un chansonneur français qui ont formé la première cuvée de ce projet artistique.