Tourisme sportif et d’aventure – Un dernier tour de piste pour le Gran Fondo Forillon!

Ce sont les 22 et 23 juillet prochains que la Ville de Gaspé sera l’hôte de la 6e et dernière édition du Gran Fondo Forillon, cyclosportive présentée par Desjardins et Cyclepresse sur les parcours inimitables qui font la renommée de la Gaspésie. Organisé par Événements Gaspesia, le Gran Fondo Forillon proposera deux jours de cyclisme sur route sur les plus belles routes maritimes et côtières de l’Est-du-Canada.

Nouvelle formule conviviale pour le Gran Fondo

C’est le 23 juillet que le Gran Fondo Forillon proposera sa formule chronométrée sur des parcours de 115, 90 et 45 kilomètres à partir du de la plage de Cap-aux-Os. Une nouveauté qui plaira aux cyclosportifs cette année; Événements Gaspesia s’associe à Gran Fondo Eco pour proposer quatre sections chronométrées en remplacement de la formule classique de chronométrage complet. Cette formule favorisera l’esprit de camaraderie tout en permettant aux participants de profiter du paysage entre les sections chronométrées en roulant en mode randonnée!

Fidèle à son habitude, le Gran Fondo Forillon offrira certains des dénivelés les plus costauds au pays et permettra aux cyclistes de découvrir un maximum de paysages bucoliques gaspésiens. Un goûter aux saveurs locales clôturera la journée à la gaspésienne!

Les Prologues Jean Coutu, pour le plaisir de rouler au paradis !

Après avoir testé la nouveauté l’an dernier, le Gran Fondo revient avec ses prologues, le samedi 22 juillet. Les Prologues Jean Coutu sont des randonnées conviviales permettant de découvrir l’autre côté de la majestueuse Baie de Gaspé. Trois randonnées encadrées et non chronométrées seront donc offertes aux cyclistes sur des distances de 50, 90 et 130 kilomètres sur la bande de terre située entre Gaspé et Percé! Les places sont limitées.

Perfectionnement cycliste

Le Gran Fondo Forillon s’associe au groupe Encadreurs Experts et à Infovelo.com pour offrir un atelier de Perfectionnement cycliste le samedi 22 juillet. Qu’ils soient débutants ou avancés, les cyclistes pourront parfaire leurs techniques de pilotage à vélo de route (ascension des côtes, rouler en peloton, changement de vitesses, positionnement, etc.) dans le cadre d’une clinique qui leur est spécifiquement dédiée. Un groupe masculin et un groupe féminin seront créés pour l’occasion. Les places sont limitées.

Un dernier tour de piste

Événements Gaspesia a annoncé plus tôt ce printemps sur les médias sociaux que le sixième Gran Fondo Forillon sera le dernier. Il ne s’agira toutefois pas du dernier Gran Fondo de l’organisation. En effet, l’avenir fera place au Gran Fondo Gaspesia dans différents lieux de la Gaspésie, pour faire découvrir un maximum de parcours uniques aux cyclistes avides de Gaspésie. Évidemment, le secteur de Gaspé et du Parc national Forillon figurera certainement à la programmation du Gran Fondo Gaspesia avant longtemps!

Une dynamique cuvée d’ambassadeurs

Pour sa dernière édition, le Gran Fondo Forillon aura la chance de recevoir deux des cyclistes les plus prolifiques du Québec; Louis-Pierre Dupuis et Jessica Belisle.

Louis-Pierre Dupuis est connu dans la région pour être à vélo 365 jours par année! L’an dernier, il a parcouru près de 50 000 kilomètres à vélo, l’un des plus grands kilométrages au monde en une année. Louis-Pierre prendra le départ du Gran Fondo Forillon pour une 6e fois en autant d’années.

Quant à Jessica Belisle de Trois-Rivières, elle s’est fait connaître en remportant le Défi des 21 (330 km) et l’Ultra-Défi (1007 km) devant les messieurs! Elle a également fait parler d’elle à l’hiver 2017 en devenant la recordwoman mondiale sur vélo d’entraînement intérieur sur le logiciel Zwift en 128 heures!

Inscriptions

Inscriptions en ligne dès maintenant au www.granfondoforillon.com jusqu’au 20 juillet. Notez qu’il ne sera pas possible de s’inscrire au-delà de cette date et sur place pour le Gran Fondo Forillondu dimanche.

Des partenaires incontournables

Pour réaliser le défi de présenter un tel événement à Gaspé, Événements Gaspesia compte sur des partenaires de choix dont Desjardins, Radio-Gaspésie, la SADC de Gaspé, la Ville de Gaspé, Intersport, Jean Coutu, Cyclepresse, Infovelo.com et la MRC de Côte-de-Gaspé.

À propos d’Événements Gaspesia

Événements Gaspesia est un organisme à but non lucratif créé pour mettre en valeur le territoire gaspésien à travers différents événements sportifs, d’aventure et de plein air. Souhaitant autant générer une affluence touristique que faire bouger les populations locales dans le cadre d’événements professionnels, Événements Gaspesia est promoteur de la Série de Courses Gaspesia qui compte notamment le Gran Fondo Forillon en cyclisme sur route, le Marathon Gaspesia en course à pied sur route, l’Ultra Trail G100 en course en sentiers, le fameux Gaspesia 100 en vélo de montagne, la Série Trail Polaire Gaspesia et la course à obstacles Octopus Challenge!