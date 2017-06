Votre point de service Alzheimer de l’Estran vous informe

La marche Alzheimer, un beau bilan !

Le 28 mai dernier, la 11e édition de la Marche s’est déroulée dans la jolie municipalité de Petite-Vallée. Escortés par la Sûreté du Québec, le service incendie de Grande-Vallée et le TACIM, ce sont plus de 100 participants, dont 58 marcheurs élites, qui ont fait l’aller-retour du Camp Chanson jusqu’à la halte routière près de la rue de la Longue Pointe, en s’arrêtant un instant pour la photo officielle, avec la mer en toile de fond.

Monsieur Bernard Babin, directeur de la Société Alzheimer Gaspésie-les-Îles-de-la-Madeleine, était au rendez-vous pour féliciter les marcheurs et les bénévoles qui ont contribué au succès de l’événement. Grâce à la très grande générosité des gens du secteur de l’Estran, commanditaires, partenaires et donateurs, plus de 25 500 $ ont été amassés cette année !

Nous tenons aussi à souligner le travail de fond réalisé par le comité organisateur, sous la gouverne de son président et porte-parole 2017, Rodrigue Brousseau, et composé de Francine Béland, Marcel Bélanger, Marie-Berthe Bélanger, Laurence Bernatchez, Françoise Bond, Sophie Côté, Louis-Jérôme Cloutier, Anne Minville et Yvan Minville.

Au nom des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer, de leurs familles et de leurs proches aidants, le point de service Alzheimer Estran vous dit un immense MERCI !

Résultats des tirages suite à la vente de billets

Armoire de salle de bain, confectionnée et offerte par Dominic Mercier : Mado Bélanger

Chaise berçante pour enfant, confectionnée et offerte par Jean Brousseau : Francelyne Lamy

Table d’appoint, confectionnée et offerte par Romuald-Marie Minville : Danielle Pelletier

Coussins confectionnés et offerts par Jeanne-D’Arc Cabot : Louis-Jérôme Cloutier

Forfait du Gîte du Mont-Albert : Mario Fournier

Résultats du tirage « Château Laurier » parmi tous les marcheurs élites de la Gaspésie-les-Îles

Forfait pour 2 personnes, 2 nuits, petits déjeuners inclus, à l’Hôtel Château Laurier de Québec, offert par l’Hôtel Château Laurier de Québec, + 500 $ en argent offert par la SAGÎM, tirage effectué le 30 mai à 16 h au siège social de la Société Alzheimer : Jacques Arbour, Bonaventure.

C’est avec beaucoup de gratitude et de confiance que nous vous disons : À l’an prochain ! .