Mot du président

Salutations à tous nos lecteurs et lectrices !

Me revoilà de retour après quelques années comme administrateur, à la barre de la présidence du Journal Le Phare. Je profite de l’occasion pour remercier mon prédécesseur, Michel Lambert, qui a su par son expertise, son expérience et la somme considérable de temps consacré au Journal, à le faire avancer et le protéger des grandes marées. Je lui souhaite également au nom du conseil d’administration (CA) et de tous les autres intervenants du Journal, un prompt et bon rétablissement suite à l’intervention médicale qu’il a subie récemment : « Ne lâche pas Michel ! »

Je profite également de l’occasion pour vous présenter le nouveau conseil d’administration : Hélène De Celles et Sonia Minville, administratrices, Francine Desjardins au secrétariat, Thierry Ratté à la vice-présidence et moi-même à la présidence. Félicitations à nos deux nouvelles administratrices et merci à mes autres « acolytes ».

Après une période d’incertitude et de bourrasques, je vous disais que les marées sont fortes par chez nous, nous sommes dans une période de restructuration. Pour donner suite à la rencontre publique de février dernier, un comité de relance a été formé et va se joindre au CA pour l’aider à survivre aux inondations financières et administratives que le Journal a vécues ces derniers temps. Il sera composé de Sophie Côté, Harry Lachance, André Richard et Arlette Fortin, respectivement des municipalités de Cloridorme, Petite-Vallée, Grande-Vallée et Madeleine. Deux membres du CA du Journal orienteront ce comité dans la tâche de relance, soit moi-même et Thierry Ratté. Je suis persuadé que ces personnes qui ont à cœur la survie du Journal lui apporteront un soutien majeur.

Les objectifs de la 2e année du plan triennal du Journal ont été présentés au Ministère de la Culture et des Communications du Québec (MCCQ). Une vente de carte de membre s’est déroulée au Marché Bonichoix, épicerie boucherie Le Rouge inc. de Cloridorme et Les Marchés Tradition, centre d’achat Grande-Vallée 1993 enr. sous la responsabilité de Francine Desjardins, Sonia Minville et Hélène De Celles. Notre vive reconnaissance à ces personnes ainsi qu’aux propriétaires des marchés qui nous ont ouvert leur porte à cette activité de financement.

À venir, le 25e anniversaire du Journal le 7 octobre 2017. Mais ceci est une autre histoire à suivre dans notre prochaine parution.

À la prochaine.