Le rappel : nouvelles du Village en chanson de Petite-Vallée

À Petite-Vallée, l’été est un long festival !

À Petite-Vallée, l’été est un long festival ! Dès la mi-juin et ce jusqu’aux premiers jours de septembre, les activités culturelles s’y enchaînent sans relâche. À quelques jours du début de la 35e édition du Festival en chanson, nous vous invitons à profiter de l’été culturel qui s’amorce.

Les 35 ans du Festival en chanson

Le Festival en chanson de Petite-Vallée marque, depuis déjà 35 ans, le début de la saison touristique en Gaspésie. L’événement se veut une grande fête de la chanson au cours de laquelle artistes émergents, têtes d’affiche, visiteurs, mélomanes, touristes de passage, habitués du coin et autres expatriés se rencontrent et se côtoient dans une ambiance ultra conviviale. Pendant 10 jours, c’est plus de 15 000 visiteurs qui transiteront par nos villages !

Au Théâtre de la Vieille Forge, le quartier général de l’événement, ça grouille tout le temps. Venez y faire votre tour pour prendre une bière sur l’une des terrasses, assister aux émissions de Radio-Gaspésie diffusées en direct, ou voir vos artistes préférés de près ! Sarah Toussaint-Léveillé, Dumas, Amylie, Les Hôtesses d’Hilaire, Klô Pelgag, Catherine Major, Fuudge, Samito, Ponteix, Clay and friends, Les Hay Babies, Karim Ouellet, Raton Lover et Richard Séguin y présenteront des spectacles. Fidèle à notre habitude, on aura même le droit à une veillée de musique et de danse traditionnelle avec le groupe Bon Débarras.

C’est aussi à la Vieille Forge que sera présenté, le mardi 4 juillet en après-midi, le concert « Métissages, Quatuor en chaises berçantes » créé par la compositrice petite-valléenne Mathilde Côté. Un spectacle unique où les musiques nouvelles et traditionnelles se mêlent, se tissent et s’intègrent les unes aux autres. Avec en vedette les pieds et la mandoline de Michel Bordeleau (La Bottine souriante, Les Charbonniers de l’enfer), entourés des cordes pleines de finesse du Quatuor Esca.

Le Festival, c’est aussi une série de grands spectacles présentés sous le Grand chapiteau Québecor de Grande-Vallée. La Petite École de la chanson, Patrick Norman et ses invités (dont Paul Daraîche), Les Sœurs Boulay, Patrice Michaud et Vincent Vallières puis Louis-Jean Cormier et Matt Holubowski. Impossible de passer sous silence les deux spectacles présentés dans le cadre des fêtes du 175e de Grande-Vallée: Laurie LeBlanc et Shawn Barker, Hommage à Johnny Cash ainsi qu’Éric Lapointe. Dans un chapiteau attenant, la renommée troupe Vague de cirque proposera pour 6 représentations le spectacle « Barbecue ». Un spectacle circassien professionnel, avec clowneries et acrobaties !

Parler du Festival en chanson, c’est aussi aborder la question de la relève musicale qui nous est chère. Cette année, les chansonneurs qui viendront présenter leurs créations à Petite-Vallée ont déjà débuté leur parcours à Montréal. Ils passeront par Québec et Tadoussac avant d’aboutir chez nous du 2 au 8 juillet. Oui, la prochaine révélation du gala de l’ADISQ sera certainement des nôtres.

Surveillez de près nos participants : Lou-Adriane Cassidy et Juste Robert de Québec, Laura Babin et Rose Bouche de Montréal, MCC de Salaberry-de-Valleyfield, Simon Daniel de Moncton, Étienne Fletcher de Régina et Boule de Rouen en France. Gardez l’œil ouvert et l’oreille attentive, ils seront partout !

À l’heure actuelle, il reste des billets pour la plupart des spectacles ! Ne tardez pas et achetez vos billets ou passeports. Appelez Mireille, Caroline, Jeanne ou Anne-Claire au 418-393-2222, elles se feront un plaisir de vous servir.

Encore et toujours le Festival

Au Festival, il y a bien entendu une tonne de spectacles, mais il y a aussi d’autres événements connexes très intéressants ! Par exemple, la Guitare de course, qui tiendra sa quatrième édition le dimanche 2 juillet. Coureurs et marcheurs, chaussez vos souliers et participez à ce défi sportif au profit du Fonds Dan-Gaudreau. Il est encore temps de vous inscrire pour y prendre part ! Cette même journée, la matinée de la famille Hydro-Québec convie les enfants et leurs parents à participer à une tonne d’activités ludiques, suivra le spectacle « Le Trésor du ».

Autrement, connaissez-vous les sessions acoustiques « Dans l’shed à Léon » ? Ce garage, situé au 71 rue Principale à Petite-Vallée, accueillera cette année encore une foule d’artistes à l’affiche au Festival pour des sessions musicales intimes. À 13 h 45, du 30 juin au 6 juillet, le duo gaspésien Dans l’shed accueillera les têtes d’affiche de l’événement pour le tournage de prestations acoustiques. Il faut être membre du Village en chanson pour y assister.

À l’affiche au Théâtre de la Vieille Forge

Pas de repos pour les artisans du Village en chanson. Dès la fin du festival, une quarantaine de soirées-spectacles seront présentées au Théâtre de la Vieille Forge, qui célèbre aussi ses 35 ans ! Vous avez pris connaissance de notre programmation estivale ? Non ? Vous serez heureux d’apprendre le passage de Renée Martel, Laurence Jalbert, Michel Rivard, Pierre Flynn, Ingrid St-Pierre, Koriass, QW4RTZ, David Thibault, Katherine Levac, Martin Perizzolo, Thomas Hellman, Benoit Paradis et plusieurs autres…

Du côté des productions locales, surveillez le retour des Chanteurs du Village, qui reviennent sur scène avec de nouveaux comparses, présenter un nouveau spectacle. Après quelques années de pause, le groupe accueille de nouveaux visages. À Gilles LeBreux, Danielle Vaillancourt, Alan Côté et Fanny LeBreux se joignent Caroline Brousseau et Marie-Pier Dufresne. Ils proposeront un répertoire allant de Sarah Toussaint-Léveillé à Gilles Vigneault en passant par Luc De Larochellière et Florent Vollant, sans oublier les chansons originales d’Alan Côté.

Pour ce qui est du théâtre, la comédie « Chez Paul-Ette, bière, vin, liqueur et nouveautés » vous fera très certainement rigoler. Cette pièce de théâtre raconte l’histoire de Réjeanne et Paulo, prisonniers de leur dépanneur tous les soirs depuis leur mariage. Le couple aimerait bien aller à l’épluchette de blé d’Inde tout seuls, comme des amoureux. Facile ? Pas avec Madame Robidas, la capricieuse et rusée maman de Réjeanne… Il s’agit dune comédie de situation où l’on verra défiler une galerie de personnages farfelus ! Avec Caroline Brousseau, Clément Chicoine, Mélanie Clavet, Louis-Jérôme Cloutier, Jessie Dubé, Marc-Antoine Dufresne et Lisa Horgues-Debat.

Pour connaître toute la programmation, surveillez notre dépliant ou consultez le www.theatredelavieilleforge.com.