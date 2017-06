Le Cercle de Fermières vous informe

Congrès régional

Le 29 avril dernier se tenait à Gaspé, le 75e Congrès de la Fédération 01.

Le thème : « Les CFQ, des liens d’apprentissage tissés serrés » était à l’honneur.

Le Cercle hôte n’a rien négligé pour accueillir royalement les congressistes.

Des pauses-café succulentes, un dîner délectable accompagné du non moins délectable ensemble vocal « Le chœur à rire ».

En matinée, nous avons visité l’exposition des pièces du Concours d’artisanat textile. Nous y avons présenté les œuvres suivantes : en classe en tissage : une écharpe à la technique leno, dans la classe tricot : des jambières à l’aiguille, dans la classe fantaisie : une bordure décorative, technique broderie d’Assise. Volet artisanat jeunesse : 11 magnifiques petits chats.

Le rapport annuel de la présidente et de notre plan de travail nous a mérité le premier prix. Nous en sommes très fières. L’an prochain, le Congrès Régional se tiendra à la Martre.

Le 30 septembre 2017, nous participerons aux journées de la Culture d’une façon communautaire et patrimoniale.

Notre bénévole 2017 :

Pour toi, Angéline,

On naît tous avec une petite étincelle de folie, il ne faut pas la perdre. Vis ton grain de folie, gardes-en pour nous les Fermières, car il est fait de toi, ce que les autres ne sont pas.

Tu as un cœur grand comme le monde et tes proches sont tout pour toi. On ne te souhaite que le meilleur avec les personnes qui partagent ta vie. Tes amies du Cercle de Fermières.

Jeunes relèves bénévoles/ secteur « Artisanat Jeunesse » :

Des élèves de 5e et de 6e année de l’école primaire Du P’tit Bonheur de Grande-Vallée ont participé cette année à une activité de tricot pour la confection d’un chat. Le tout s’est très bien déroulé, mais nous tenons à souligner particulièrement le travail de deux élèves, soit Emy Richard et Yohan Cloutier. Pour leur compréhension des consignes et des rudiments du tricot, ainsi que pour leur sérieux et la grande attention qu’ils ont portés à leur travail, félicitations et merci à cette belle relève! .