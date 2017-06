La marche pour l’Alzheimer

Il y a de ces événements charitables qui marquent les saisons, comme la vente de jonquilles en avril, pour lever des fonds pour la lutte contre le cancer, ou la guignolée juste avant Noël, pour aider les familles démunies à passer de meilleures Fêtes.

En Gaspésie depuis 11 ans, au mois de mai, nous avons une nouvelle tradition : la marche Alzheimer ou, si vous préférez, la marche de la mémoire… En effet, des centaines de marcheurs se réunissent pour lever des fonds qui serviront à financer les services offerts aux personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et à leurs proches aidants.

De généreux marcheurs élites s’engagent à lever au moins deux cents dollars chacun pour la cause. Ils le font dans la bonne humeur, au moyen de ventes de pâtisseries, de soupers spaghetti, de cabanes à sucre, etc.

Ces efforts ne sont pas faits en vain. Cette année, selon Bernard Babin, directeur de la Société Alzheimer Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, 600 bénévoles ont réussi à lever plus de 140 000 dollars pour appuyer la Société et ses 8 points de service. Et le plus beau dans tout ça ? L’argent reste dans les communautés immédiates. C’est-à-dire que l’argent amassé dans un secteur comme l’Estran sera versé au point de service de ce secteur afin de financer les programmes pour les gens qu’il dessert directement.

Selon monsieur Babin, cette collecte de fonds est essentielle. Bien que le gouvernement du Québec appuie de plus en plus les proches aidants, les besoins augmentent. En 2015, il y avait 2 800 personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer en Gaspésie. Or, à cause de la dévitalisation de certains milieux et des familles moins nombreuses qu’avant, les proches aidants qui restent pour soutenir leurs aînés sont fortement sollicités. Les programmes financés par la marche Alzheimer sont essentiels pour soutenir ces proches aidants.

Dans notre région, il y a une longue tradition d’entraide et de charité. Et la marche Alzheimer est donc un succès année après année. Depuis le début, en onze années, plus de 200,000 dollars ont été levés pour appuyer les gens de notre secteur affecté par la maladie et leurs proches aidants. Cet excellent résultat repose sur la très grande générosité des citoyens de l’Estran, surtout celle des marcheurs élites qui ont multiplié sans compter leurs efforts pour lever des fonds, et celle des commerces et organismes qui ont contribué en prix et en dons en argent pour la cause. Le dévouement et la stabilité du comité organisateur qui travaille très fort, année après année, pour que l’événement soit un succès, est aussi un grand facteur de réussite.

On soulignera aussi, La petite marche Alzheimer du CPE de Murdochville, rassemblant les petits et les élèves du secteur primaire de l’école des Prospecteurs, et La petite marche Alzheimer à l’école réunissant les enfants des écoles primaires Du P’tit Bonheur de Grande-Vallée et Notre-Dame de Cloridorme. Bien que ces petites marches n’ont pas pour but de lever des fonds, elles sont un magnifique exemple de ce que les adultes peuvent faire pour sensibiliser les jeunes à la maladie et les aider à mieux comprendre les aînés qui en sont affectés dans leurs familles. Et puis, les enfants sont tellement mignons lors de ces petites marches !

Toute cette énergie communautaire inspire Anne Minville, intervenante pour la Société Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine au point de service de l’Estran. Cet appui de la communauté alimente sa détermination à offrir à la population les meilleurs services. Et on ne le répétera jamais assez, les communautés qui s’entraident et s’appuient sont les plus fortes. Grâce à la très grande générosité des gens de l’Estran, encore une fois cette année, les personnes affectées par la maladie d’Alzheimer et leurs proches aidants pourront compter sur des services et des formes de soutien adaptés à leurs besoins et leurs réalités.

Bravo à tous ! .