Journée mondiale de lutte contre la maltraitance envers les personnes aînées 2017

La Table multisectorielle pour contrer les abus envers les personnes aînées de la Baie-des-Chaleurs souligne cette année la Journée mondiale de lutte contre la maltraitance envers les personnes aînées en distribuant 6 000 napperons dans plus de 40 restaurants de la Baie-des-Chaleurs. 2500 imprimés indiquant comment déceler les abus aux personnes aînées seront aussi distribués. Cette opération est rendue possible grâce à la collaboration des Caisses populaires de la Baie-des-Chaleurs.

D’autres articles de sensibilisation seront aussi distribués notamment les rubans mauves qui soulignent à chaque 15 juin, la Journée mondiale de lutte contre la maltraitance envers les personnes aînées.

Notons aussi la collaboration des médias régionaux et locaux qui procéderont à des entrevues ou à la diffusion de capsules de sensibilisation sur le sujet.

2017 s’avère une année importante dans la mesure où le 30 mai dernier, l’Assemblée nationale du Québec adoptait à l’unanimité la loi n°115. Cette loi vise à lutter contre la maltraitance envers les aînés et toute autre personne majeure en situation de vulnérabilité.La loi facilitera notamment la dénonciation de situations de maltraitance par les intervenants et les professionnels témoins d’actes posés contre une personne adulte en situation de vulnérabilité.

La Table multisectorielle pour contrer les abus envers les personnes aînées de la Baie-des-Chaleurs regroupe une quinzaine de partenaires du milieu communautaire, institutionnel, de la santé et des services sociaux, ainsi que d’autres organismes des MRC d’Avignon et de Bonaventure. Le collectif s’est donné comme mission de « regrouper les personnes et les organismes qui s’intéressent à la prévention de l’abus et de maintenir les liens entre eux – de sensibiliser la population à la problématique de l’abus et de favoriser la diffusion de l’information sur les abus et sa prévention ».

Facebook : Table contre la maltraitance aux ainés de la Baie