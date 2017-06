Le Musée de la Gaspésie est fier d’annoncer que le grand projet de numérisation des objets de la collection Mary Travers, dite Madame Édouard Bolduc, est maintenant terminé. Ce projet, qui s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la mesure 24 du Plan culturel numérique du Québec, a permis de numériser plus de deux cents objets ayant appartenu à la première auteure-compositrice-interprète du Québec.

« Nous sommes fiers du travail accompli qui permettra de faire connaître toute la richesse de cette collection d’importance nationale. Chaque objet a été pris en photo et documenté et a été versé sur le site du Répertoire du patrimoine culturel du Québec (RPCQ), sur le site d’Info-Muse ainsi que sur le Réseau canadien d’information sur le patrimoine. Ce projet permettra au plus grand nombre de découvrir l’univers professionnel et familial de Madame Édouard Bolduc. », nous explique Nathalie Spooner, directrice générale du Musée de la Gaspésie.

De plus, afin de mettre en valeur cette collection, le Musée de la Gaspésie a créé, au sein de son nouveau site Web transactionnel mis en ligne en janvier 2017, une exposition virtuelle permettant de se renseigner sur les différentes facettes de la vie de l’artiste, à travers des textes, des vidéos, ainsi que des photographies inédites de nos archives. Vous pouvez la consulter à l’adresse suivante : https://museedelagaspesie.ca/pages/exposition-virtuelle.

Pour aller plus loin dans cette démarche, le Musée de la Gaspésie mettra à la disposition du public une borne interactive dédiée entièrement à ce projet. Le dispositif, qui sera accessible sur les lieux, sera installé au courant du mois de juin.

Rappelons que Madame Édouard Bolduc a enregistré plus d’une centaine de titres au cours de sa carrière dont plusieurs sont devenus des classiques du répertoire traditionnel du Québec. Pour cela, elle fut nommée personnage historique du Québec en 2016 par Madame Hélène David, alors ministre de la Culture et des Communications. Pour en savoir plus sur le Plan culturel numérique du Québec, consultez le site Web suivant : http://culturenumerique.mcc.gouv.qc.ca/.