Dépôt des états financiers 2016 au conseil municipal de Cloridorme

Hier soir, lundi 15 mai la municipalité recevait monsieur Chrétien de la firme Raymond Chabot Grant Thornton. Des 18h30 il était présent afin de présenter les États financiers 2016 au conseil municipal et tous se sont dit satisfaits des résultats qui sont bien (un surplus accumulé de 559 334$ et un fonds réservé de 49 000$) et ce malgré que nous n’avons pas encore reçu le rapport final du MAMOT et le manque à gagner de 20% sur le total de financement.