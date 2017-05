Première activité de la saison cycliste Le Tour du Silence est de retour à Gaspé

le comportement responsable des cyclistes

En 2016, une trentaine de cyclistes ont participé à la randonnée qui donne le coup d’envoi de la saison! Au Québec, ce sont plus de 5 000 cyclistes qui participent aux différents tours organisés dans chacune des régions du Québec.

À propos d’Événements Gaspesia

Événements Gaspesia est un organisme à but non lucratif créé pour mettre en valeur le territoire gaspésien à travers différents événements sportifs, d’aventure et de plein air. Souhaitant autant générer une affluence touristique que faire bouger les populations locales dans le cadre d’événements professionnels, Événements Gaspesia est promoteur de la Série de Courses Gaspesia qui compte notamment le Gran Fondo Forillon en cyclisme sur route, le Marathon Gaspesia en course à pied sur route, l’Ultra Trail G100 en course en sentiers, le fameux Gaspesia 100 en vélo de montagne et la course à obstacles Octopus Challenge qui aura lieu ce weekend à Gaspé!

Événements Gaspesia convie la population à la 7e édition du Tour du Silence, dont le départ sera donné le mercredi 17 mai prochain dès 18 h 30 à la halte routière de Gaspé, pour une randonnée populaire de 22 km autour de la baie.L’événement est gratuit et s’adresse à toute personne qui s’adonne au vélo, régulièrement ou non, jeune ou moins jeune. Le tout se déroulera dans une ambiance amicale et festive, l’objectif de l’activité étant de promouvoir la sécurité à vélo.Le Tour du Silence a été initié en 2003 à Dallas au Texas par Chris Phelan. Ce dernier souhaitait réagir à la mort d’un ami, frappé par un autobus, alors qu’il roulait à vélo. Tenues simultanément à travers le monde, ces activités ont pour objectif d’être la plus grande source de sensibilisation active à la sécurité cycliste et routière sur les thèmes suivants :