Grande première du film en réalité virtuelle Gaspésienne no. 20

Le Musée de la Gaspésie a lancé, le 10 mai dernier, un premier film en réalité virtuelle, intitulé Gaspésienne no. 20. Pour l’occasion, des représentants de divers secteurs (tourisme, technologies, histoire, etc.) ainsi que des partenaires ont pu expérimenter cette technologie nouvelle, une première dans l’Est du Québec.

En mettant son casque, le spectateur est plongé dans les années 1960, en compagnie de deux pêcheurs gaspésiens, pour y découvrir les techniques de pêches, l’histoire des Robin et, surtout, la vie à bord de ces mythiques bateaux appelés «Gaspésiennes».

Élaboré à partir d’entrevues avec des pêcheurs, le film permet au spectateur d’entrer dans l’univers de la pêche à la morue, d’une manière à la fois réaliste, éducative et ludique. « Nous avons voulu par ce projet, innover en permettant une expérience utilisateur sans précédent. Cette technologie offre un nouveau terrain de jeu nous permettant de répondre à notre mission de conservation et de diffusion de l’histoire de manière originale » explique Nathalie Spooner, directrice générale du Musée de la Gaspésie.

Pour faire naviguer à nouveau la Gaspésienne no. 20, ce film en réalité virtuelle, en immersion complète, a été produit grâce à plusieurs techniques: photographies 360 degrés, tournage en mer, captation des comédiens devant un écran vert, etc. « L’ensemble du projet a nécessité beaucoup de recherche et développement. En tout, c’est 1500 heures de travail qui ont été investies de notre côté, et c’est sans compter celles du musée! », explique le producteur et président de la firme Idées au Cube, René Lepire.

La production de films de réalité virtuelle demeure encore assez récente au Québec, et plus encore dans le domaine de l’histoire et de la muséologie. « À notre connaissance, le Musée constitue le seul endroit dans l’est du Québec où l’on pourra visionner un court métrage complet, tourné en réalité virtuelle », selon Jeannot Bourdages, chargé de projet au musée.

Le film Gaspésienne no. 20 pourra être visionné par les visiteurs du Musée de la Gaspésie dès le mois de juin. Ce nouveau dispositif d’interprétation constitue la seconde phase du projet Gaspésienne no. 20, qui comprend également la restauration et l’ouverture au public d’un authentique navire de pêche à la morue. Visionnez la bande-annonce sur Youtube!