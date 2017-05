Vie municipale

Rapport financier de la municipalité au 31 décembre 2016

Lors de la séance ordinaire du 1er mai dernier, le conseil municipal a adopté le rapport financier de l’exercice terminé le 31 décembre 2016 et préparé par la firme Raymond Chabot Grant Thornton. En voici les principales lignes :

Le rapport financier montre un excédent de fonctionnements de 30 777 $ pour l’exercice financier 2016.

pour l’exercice financier 2016. L’excédent accumulé s’établit à 470 992 $ .

. La dette nette s’établit à 2 320 069 $, dont 326 390 $ est à la charge du gouvernement du Québec conformément à des ententes de subvention dont le versement est étalé sur plusieurs années. Non considéré aux états financiers, suite à l’analyse finale des pièces justificatives de la subvention reçue pour la réfection du centre communautaire, un montant d’environ 540 000 $ en provenance du Programme d’infrastructures Québec-Municipalités (PIQM) s’ajoutera à la part de la dette qui est assumée par le gouvernement du Québec.

Reprise du transbordement de bois au quai

Les activités de transbordement de bois en provenance d’Anticosti par le Groupe GDS reprendront dans les prochaines semaines. Selon les informations à notre disposition, le volume de bois à décharger au quai sera comparable à celui de l’année dernière. Rappelons qu’en 2016, en plus d’alimenter l’usine de sciage Bois Granval, les frais d’amarrage et de quaiage ont généré des revenus d’environ 31 000 $ pour la municipalité.

Reconnaissance du milieu

La municipalité de Grande-Vallée tient à souligner la remarquable performance de Sarah-Maude Richard lors de la finale régionale nord de Secondaire en spectacle qui s’est déroulée à Cap-Chat le 8 avril dernier. Grâce à son numéro d’humour intitulé Petite malgré moi, notre jeune citoyenne a remporté le prix coup de cœur du jury et celui de la langue française. Du 1er au 4 juin prochain, elle se rendra donc au 16e Rendez-vous panquébécois de Secondaire en spectacle à Sorel-Tracy afin d’y présenter son numéro et de participer à d’autres activités socioculturelles avec autres lauréats régionaux. Félicitations !

Articles promotionnels des Fêtes du 175e

Dans le cadre des Fêtes du 175e de Grande-Vallée, la municipalité a fait produire divers articles promotionnels aux couleurs du logo des festivités. Pour afficher votre fierté grande-valléenne, vous pourrez vous procurer les items suivants : tasses, casquettes, tuques, tabliers, sacs réutilisables, autocollants, épinglettes et stylos.

Ces articles sont en vente dès maintenant au bureau municipal et seront disponibles au marché des artisans et au bureau d’accueil touristique en juin. Les sacs réutilisables vous seront également offerts dans les épiceries. De plus, ces items seront en vente dans un kiosque lors des grandes festivités du 7 au 9 juillet.

Prochaine activité communautaire des Fêtes du 175e

Le 20 mai prochain, à l’occasion de la Semaine québécoise des familles, toute la population de Grande-Vallée et des environs est invitée à participer à une fête foraine qui se déroulera de 11 h à 17 h à l’école Esdras-Minville. Cette activité gratuite est organisée par Halte-Parents de La Vallée et entièrement financée par la municipalité dans le cadre des Fêtes du 175e de Grande-Vallée. On vous y attend en grand nombre !

La municipalité tient à remercier le Club Lions de Grande-Vallée pour le souper du temps des sucres et les activités scolaires organisées en avril dernier. Grâce à vous, une tradition printanière bien ancrée dans notre collectivité a été intégrée de belle façon à la programmation du 175e.

Distribution de billets gratuits – spectacle de cirque

À l’occasion de la fête foraine, la municipalité aura un kiosque sur place afin de distribuer des billets gratuits aux familles résidentes de Grande-Vallée pour le spectacle Barbecue de la troupe Vague de Cirque (6 représentations, soit le 30 juin et les 1, 2, 7, 8 et 9 juillet). Rappelons que, dans le cadre de sa politique de la famille et des aînés, la municipalité a procédé à l’achat de 480 billets de ce spectacle (80 billets par représentation) afin de les offrir gracieusement aux familles et aux aînés.

Merci aux bénévoles œuvrant dans notre communauté !

Le 21 avril dernier au Centre Clairence-Minville, l’engagement communautaire des bénévoles de l’Estran a été souligné de belle façon durant le gala reconnaissance organisé par le centre d’action bénévole La Grande Corvée. À notre tour, nous tenons à remercier sincèrement toutes les personnes qui allouent de nombreuses heures aux divers organismes, comités et associations de notre milieu. Votre apport est vital au dynamisme de la communauté.