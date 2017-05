LA BOUQUINERIE DU PHARE

CUEILLETTE DE LIVRES AU PROFIT DU JOURNAL COMMUNAUTAIRE LE PHARE

Le Journal Le Phare ouvrait sa bouquinerie en avril 2014. Tous les revenus encaissés depuis ont permis de contribuer au maintien de ce petit organisme de services de proximité fort important pour notre communauté. Quoique nous ayons encore plusieurs bons livres que vous pouvez vous procurer en tout temps au local du Journal, nous aimerions regarnir et enrichir notre inventaire.

Vous possédez des livres en bon état dont vous aimeriez vous départir? Merci de venir nous les porter le plus tôt possible afin que nous puissions organiser une autre grande journée de magasinage et de découverte de livres usagés. Si vous êtes dans l’impossibilité de nous les apporter, veuillez me contacter pour convenir du meilleur moment pour les récupérer.

Veuillez noter que nous ne ramassons pas les almanachs, les encyclopédies, les livres d’école, les journaux, les périodiques, les revues et les romans Harlequin.

Ensemble, soutenons notre journal communautaire. Merci d’avance de votre grande générosité.