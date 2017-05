Gala reconnaissance aux bénévoles de l’Estran

C’est sous le thème « Bénévoles: créateurs de richesses » que la 43ième édition de la semaine de l’action bénévole s’est déroulée. Selon la Fédération des centres d’actions bénévoles du Québec, ce sont plus de deux millions de bénévoles québécois qui contribuent à la création et à l’accès à cette richesse, qu’elle soit sociale, communautaire, culturelle ou humaine.

Le Centre d’Action bénévole La Grande Corvée a donc tenu à souligner le travail exceptionnel de près d’une quarantaine de bénévoles lors de son gala reconnaissance qui a eu lieu le 21 avril dernier à la salle Clairence Minville de Grande-Vallée. Des bénévoles provenant des quatre municipalités de l’Estran furent honorés, et les organismes présents de plusieurs horizons. En effet, dans notre milieu, les bénévoles sont présents partout: auprès des médias communautaires, des paroisses, des comités pour la culture, les sports ou les loisirs, pour les causes comme le cancer et la maladie d’Alzheimer, etc. Le dynamisme de notre communauté a donc été salué de belle façon lors de ce gala rassemblant plus de 150 personnes: bénévoles, représentants d’organismes, élus municipaux, etc. Des prestations musicales et artistiques ont également agrémenté la soirée. Le gala a culminé avec la nomination du « Bénévole de l’année », qui fut tiré au hasard parmi tous les bénévoles honorés présents. Mme Solange Lebreux de Petite-Vallée a remporté le titre, et a généreusement choisi de remettre la bourse de 100$ qui y était associé au profit de la Marche de la mémoire 2017. Le gala fut suivi d’un cocktail dinatoire avec le service d’un vin d’honneur et fut encore, cette année, couronné de succès.

Merci encore une fois à vous, bénévoles œuvrant en Estran! Votre apport est inestimable pour notre collectivité. Nos milieux ont besoin de plus de créateurs de richesses!