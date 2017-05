« En caravane, allons à la cabane» : mission accomplie!

Tel qu’annoncé dans le cadre du 175e de Grande-Vallée, le club Lions s’était donné comme mandat de faire un petit coucou au défunt Festival des Sucres qui a fait pendant de nombreuses années, la fierté de notre village.

En premier lieu, les jeudis et vendredis (20, 21 avril), s’est déroulée dans les écoles primaires et secondaires de Grande-Vallée, une activité culturelle et éducative : Raconte-moi la cabane, sous forme de vidéos et diapositives. Les étudiants se sont montrés très intéressés de connaître l’histoire des sucres d’hier à aujourd’hui. Par la suite, par un bel après-midi, les étudiants se sont rendus à la cabane à sucre pour y déguster la fameuse tire sur la neige, précédée d’une course au trésor et de concours de balles de neige. Une belle activité plein air et du plaisir assuré. Cette activité a sûrement réussi à éveiller chez nos jeunes une prise de conscience de l’importance de découvrir et de conserver notre patrimoine acéricole.

Passons à la soirée du samedi 15 avril. Un repas traditionnel de cabane à sucre a été servi à quelque 120 convives. Danseurs de set carré, gigueux, chanteurs, conteur, accordéoniste, violoneux, assisté de Jean-Maurice et Anne ont tous (tes) contribué à créer une ambiance typique de cabane à sucre.

Le club Lions veut adresser des remerciements à tous les bénévoles qui ont appuyé ce projet. Tous (tes) vont se reconnaître.

Pour terminer, j’aimerais remercier ma conjointe, Colombe, pour toute l’énergie qu’elle a déployée à la préparation de cet événement et sans oublier naturellement les membres Lions qui l’ont appuyée dans ces démarches…

« Un peuple qui n'enseigne pas son histoire est un peuple qui perd son identité » – François Mitterand