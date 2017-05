10 ans pour le 12 heures pour le coeur !

C’était le 2 avril dernier que se tenait le 10e et dernier 12 heures pour le cœur. Une journée importante pour Johanne Coulombe et le comité organisateur puisque c’était l’événement culminant d’une décennie de levées de fonds. L’ambiance était à la fête et la fébrilité était à son maximum ! Non seulement on clôturait l’année, mais nous avions un objectif depuis bien longtemps déjà et c’était d’offrir à la Fondation des maladies du cœur et de l’AVC un montant de 125 000 $ pendant ces 10 années de don de soi à travers de multiples activités.

À l’heure où les gens s’installaient pour le brunch, nous étions bien loin de notre objectif. De minute en minute, le nombre de billets vendus à la porte augmentait et la salle se remplissait. Une soixante de personnes sans réservation se sont présentées en plus des 100 billets déjà réservés. L’espoir revivait ! Au fil de la journée se succédaient, artistes, témoignages, chiffrier et danses ! À 15 h 15, le décompte était fait avec la directrice de la Fondation des maladies du cœur et de l’AVC – Est-du-Québec. Madame Bérubé, devenue une amie de la famille à travers toutes ces années, était devant nous, devant une foule étant restée pour célébrer avec nous ce qui mettait fin à un chapitre de notre implication. Chiffrier final…

Nous avons réussi ce qu’on croyait sincèrement irréalisable. C’est avec fierté qu’on apprenait en même temps que les gens présents, que nous avions récolté 126 244 $ durant cette décennie. Mission accomplie pour la responsable de l’événement et son équipe ! Une preuve de plus que le secteur l’Estran est plus que généreux et qu’ensemble, malgré nos petits milieux, nous pouvons réaliser des grandes choses ! Seulement dans la dernière année, un montant de 17 684 $ avait été récolté grâce à nos nombreuses activités ! Il est maintenant temps pour nous tous de ralentir la cadence…

Pour la prochaine année, un essai routier Mazda sera fait en septembre ainsi que le traditionnel souper 5 services début novembre. Il y a également possibilité d’un retour des Petits Marcheurs du cœur. Mais la suite de notre implication se fera en douceur et dans la reconnaissance d’avoir eu l’appui du secteur et de la Gaspésie quasi complète durant les années antérieures. Notre plus grande fierté, c’est le nombre élevé de vies sauvées grâce à l’avancement de la recherche sur les maladies du cœur et de l’AVC. Pouvoir sauver des vies, grâce à la générosité, n’est-ce pas la plus belle des reconnaissances ?

Un immense merci à tous ceux qui ont participé à faire de ces événements une réussite ! Famille, amis, bénévoles, artistes, donateurs, commanditaires, présidente d’honneur, médias locaux, petits marcheurs, etc. Il y a beaucoup de vous dans cette magnifique réalisation ! Du fond du cœur, merci ! .