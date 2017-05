Les Salons des jeunes bâtisseurs du concours « Le Grand Défi : Bâtir ma région! » se tiendront le 6 mai prochain dans chacune des MRC gaspésiennes participantes. En Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine, on dénombre pas moins de 103 projets, auxquels prennent part un total de 497 participants.

« Le Carrefour jeunesse-emploi de La Côte-de-Gaspé est fier d’offrir, pour la première fois, la chance aux élèves anglophones de participer au “Grand Défi : Bâtir ma région!” », affirme Tanya Dorion, qui y œuvre comme conseillère jeunesse anglophone. « En cette première édition bilingue, c’est avec fierté que l’on compte 13 équipes anglophones participantes, dont 10 de niveau secondaire! »

Les citoyens sont invités à se rendre au salon de leur MRC – où l’entrée est gratuite – pour découvrir les projets des élèves participants. Ils pourront aussi voter pour leurs projets coups de cœur. Permettant aux élèves de développer des valeurs entrepreneuriales, encadrés par des intervenants du milieu, les projets doivent aussi avoir un impact sur leur collectivité.

Le Salon de la MRC d’Avignon Bonaventure se tiendra à l’école Antoine-Bernard de Carleton-sur-Mer de 13 h à 16 h; celui de la MRC de Bonaventure à l’école Aux Quatre-Vents de Bonaventure de 13 h à 16 h; celui de la MRC du Rocher-Percé à la polyvalente Mgr Sévigny de Chandler de 13 h à 15 h 30; et celui de la MRC de La Côte-de-Gaspé à l’école C.-E.-Pouliot de Gaspé de 12 h à 15 h. La date et l’endroit demeurent à confirmer pour les Îles-de-la-Madeleine.

Chaque Salon sera clôturé par son propre Gala, où seront remis des prix totalisant 8 750 $ ou plus par MRC. Dans chacune d’elles, une équipe par catégorie (primaire; secondaire; éducation des adultes et formation professionnelle) recevra du jury un prix Coup de maître et un prix Coup d’éclat, ainsi qu’un prix Coup de cœur décerné par le public. Aussi, une équipe par MRC recevra un prix Coup de pouce COOP, offert par la Coopérative de développement régional Gaspésie–Les Îles, et un prix « Place aux jeunes », remis à une équipe qui met en valeur le sentiment d’appartenance à la Gaspésie. Le prix « Georges-Mamelonet » est quant à lui remis à une équipe qui aura fait preuve d’innovation dans la MRC du Rocher-Percé.

Établi depuis 2012 dans les écoles francophones de la MRC de La Côte-de-Gaspé, le concours s’est étendu depuis à celles des MRC du Rocher-Percé, d’Avignon et de Bonaventure, ainsi qu’aux Îles-de-la-Madeleine, puis cette année aux élèves anglophones de la MRC de La Côte-de-Gaspé.

« Le Grand Défi : Bâtir ma région! » est organisé localement par le Carrefour jeunesse-emploi MRC La Côte-de-Gaspé, celui d’Avignon-Bonaventure et celui des Îles, ainsi que par le Carrefour Jeunesse Option Emploi Rocher-Percé grâce au financement du Secrétariat à la jeunesse. Il est également réalisé en partenariat avec les Commissions scolaires René-Lévesque, des Îles, des Chic-Chocs et Eastern Shores School Board. Le concours est également rendu possible grâce à l’appui des partenaires majeurs suivants : Complice Persévérance scolaire Gaspésie-Les Îles; Committee for Anglophone Social Action; le Réseau de développement social Rocher-Percé; les MRC d’Avignon, de Bonaventure, de La Côte-de-Gaspé et du Rocher-Percé, ainsi que la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine; Hydro-Québec; la Corporation d’employabilité et de développement économique communautaire; Groupe persévérance scolaire; les Sociétés d’aide au développement de la collectivité de Baie-des-Chaleurs, de La Côte-de-Gaspé, du Rocher-Percé et des Îles-de-la-Madeleine; les Caisses populaires Desjardins du secteur Chaleurs, du secteur de la Côte-de-Gaspé, du Centre-sud gaspésien, du Littoral gaspésien et des Îles-de-la-Madeleine; ainsi que le Collectif action-jeunesse Rocher-Percé.

Volet régional

Le concours comportera un volet régional, qui se déroulera en mai grâce à l’appui financier du ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation. Les équipes gagnantes de chaque MRC devront tourner une courte vidéo de présentation de leur projet qui sera soumise à un jury d’experts. Celui-ci sélectionnera un projet par niveau de participation. Les trois projets gagnants seront dévoilés vers la fin mai.

Pour joindre le ou la responsable de votre localité : defibatirmaregion.com/nous-joindre