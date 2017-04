Les paniers bio d’Équiterre, synonyme que l’été approche!

L’initiative pionnière se renouvelle, propulsée par la fougue d’une nouvelle génération de fermiers de famille

Depuis maintenant plus de 20 ans, les paniers bio du réseau des fermiers de famille d’Équiterre annoncent l’arrivée des beaux jours. Pour sa 21e saison, cette formule d’agriculture soutenue par la communauté mise sur un réseau dynamique déployé à travers la province (et le Nouveau-Brunswick) pour répondre à une demande accrue des consommateurs. En plus de compter sur une affluence de fermes pour ravitailler les quelque 550 points de livraison et offrir plus de 19 000 abonnements, le réseau est en pleine effervescence, propulsé par l’énergie et la passion d’une nouvelle génération de fermiers résolus à faire de l’agriculture biologique, locale et solidaire une expérience unique et pertinente. « Plus de 57 000 personnes jouissent à présent des paniers bio d’Équiterre », affirme Sidney Ribaux, directeur général d’Équiterre. « Un succès immense et contagieux, comme en témoignent l’engouement que suscitent les paniers bio depuis 20 ans, et l’enthousiasme de cette relève agricole, qui rivalise d’audace pour offrir le meilleur de la terre d’ici », souligne-t-il.

En Estrie, 14 fermes du réseau livrent des paniers bio à 996 abonnés, grâce à 31 points de livraison dans la région.

UNE EXPERTISE ET UN SAVOIR-FAIRE UNIQUES : LE RÉSEAU DES FERMIERS DE FAMILLE EN PLEINE CROISSANCE

Équiterre veille au développement ainsi qu’à la rigueur du processus menant à la distribution des paniers bio, dont les 17 200 distribués en 2016. Cette collaboration unique avec les fermiers du réseau et la solidarité des fermes entre elles constituent un point de distinction et un gage de qualité des paniers bio d’Équiterre depuis 1996. « Plus qu’un panier d’aliments biologiques certifiés et coordonnés sous l’œil attentif d’Équiterre, les paniers bio sont le résultat d’un travail d’équipe », rappelle Aurélien Pochard, copropriétaire des Jardins du Chat Noir. « Je suis fier d’être aujourd’hui un fermier de famille, moi qui ai commencé par être un abonné aux paniers bio d’Équiterre. J’apprécie le caractère particulier de ces belles rencontres humaines et épicuriennes », ajoute-t-il. La force du réseau des fermiers de famille et la formule des paniers bio continuent de générer de l’intérêt, alors que 19 nouvelles fermes joignent le réseau cette année, dont deux en Gaspésie et une au Nouveau-Brunswick. « Il s’agit d’une augmentation remarquable correspondant au double du nombre de nouvelles fermes généralement accueillies par le réseau », souligne Isabelle Joncas, chargée de projet des paniers bio chez Équiterre. « Après 20 ans, la popularité de la formule auprès des jeunes de la relève agricole est une grande fierté pour Équiterre ».

Visionnez la vidéo « Les paniers bio avec Les Jardins Du Roulant ».

DES PARTENAIRES ENGAGÉS

Les fermiers de famille peuvent également compter sur des partenaires dont l’engagement soutenu contribue à faciliter la distribution et l’accessibilité des paniers bio auprès des abonnés. Cette année, les partenaires principaux sont METRO, l’Agence métropolitaine de transport (AMT), la Société des Alcools du Québec (SAQ) et les magasins Renaissance.

Débutée il y a 6 ans, la collaboration avec METRO se poursuit cette année avec près de 50 magasins Metro et Super C à travers la province qui agiront à titre de point de livraison. « Non seulement ce partenariat nous permet de favoriser l’accès aux aliments biologiques cultivés localement, il permet aussi aux marchands d’offrir un service complémentaire à leurs clients », soutient Marie-Claude Bacon, directrice principale, Service des affaires corporatives de Metro « Ce projet permet d’élargir l’éventail des efforts de METRO visant à appuyer les fournisseurs du Québec en reliant le consommateur directement à un agriculteur de sa région ». En 2017, l’Agence métropolitaine de transport met 8 stationnements incitatifs de gares de trains de banlieue à la disposition des fermiers de famille comme points de livraison. Les partenariats récents avec la SAQ et Renaissance offrent également un très beau potentiel de développement avec leur offre de nouveaux points de livraison.

POUR GOÛTER AU BONHEUR DE RECEVOIR SES PANIERS BIO

Pour profiter du plaisir d’une alimentation saine cet été, il suffit de trouver, sur paniersbio.org, le point de livraison le plus près de chez soi ou de son travail, puis de s’abonner directement auprès de la ferme qui dessert cet endroit. On paie à l’avance pour son engagement saisonnier, puis le fermier confirme la date de la première livraison. Une formule flexible qui permet d’annuler ou de modifier les livraisons en fonction des vacances et d’ajuster son panier à ses goûts : un panier d’échange est toujours disponible et des commandes additionnelles sont aussi offertes, notamment des commandes de viandes, de pains, d’huiles et d’autres produits bio. Les inscriptions sont maintenant ouvertes et dureront jusqu’à ce que les fermiers de famille d’Équiterre affichent complet. Réservez vite votre panier de bonheur bio et local!

LA PETITE HISTOIRE DES PANIERS BIO D’ÉQUITERRE

En 1995, à Montréal, un projet pilote de paniers bio voyait le jour dans un appartement du Mile End (celui de Laure Waridel et Sidney Ribaux, cofondateurs d’Équiterre) avec quelques résidents de ce quartier montréalais et la ferme Cadet-Roussel. Un an plus tard, naissait officiellement le réseau québécois d’ « agriculture soutenue par la communauté ». Aujourd’hui, le modèle est repris, adapté, imité, mais jamais égalé!

Visionnez la vidéo « Les Paniers bio avec Les Jardins Naturlutte ».