Finale régionale nord à Cap-Chat: du talent à revendre!

La finale régionale nord de Secondaire en spectacle, qui a eu lieu le samedi 8 avril dernier à Cap-Chat, a réuni sur les planches de jeunes artistes des écoles secondaires de Cap-Chat, Sainte-Anne-des-Monts, Mont-Louis, Grande-Vallée, Rivière-au-Renard et Gaspé. Les spectateurs présents ont eu la chance d’assister à une merveilleuse soirée organisée par l’école hôtesse, De L’Escabelle.

Du chant, de la musique, du théâtre et plus encore : les participants ont mis le paquet pour en mettre plein la vue au public et au jury. L’événement a d’ailleurs permis de constater à quel point la région regorge de talents et de potentiel artistique. Parmi toutes les performances, les membres du jury ont eu la difficile tâche de retenir trois numéros. Les jeunes artistes sélectionnés se rendront au 16e Rendez-vous panquébécois de Secondaire en spectacle, qui se déroulera du 1e au 4 juin prochain à Sorel-Tracy, en Montérégie. Ces grands lauréats et les trois numéros gagnants de la finale régionale sud de la Gaspésie-Les Îles rejoindront quelques 1 000 jeunes de partout au Québec.

L’URLS GÎM tient à remercier l’école De l’Escabelle pour l’accueil de l’événement, toutes les écoles secondaires participantes et la Commission scolaire des Chic-Chocs. Également, un énorme merci à Desjardins, au Camp en chanson de Petite-Vallée, au ministère de la Culture et des Communications, à la Ville de Cap-Chat, à Loisirs Cap-Chat | Corporation de l’aréna, à Verreault Navigation, à monsieur Gaétan Lelièvre, député de Gaspé, ainsi qu’aux nombreux autres commanditaires qui rendent cette grande fête possible.



Rappelons que Secondaire en spectacle est un programme réalisé un peu partout dans les écoles secondaires de la province. Dans la région Gaspésie‒Îles-de-la-Madeleine, deux finales régionales réunissent 13 écoles participantes.