Vie municipale

Calendrier des séances ordinaires du conseil municipal

Contrairement à ce qui était indiqué dans la parution de décembre dernier, veuillez noter que les séances ordinaires du conseil municipal de mars, avril et, mai ont été devancées d’une semaine pour se tenir le premier lundi de chaque mois. À partir de juin, les séances mensuelles se tiendront de nouveau le deuxième lundi de chaque mois et débuteront à 19 heures, à l’exception de la réunion d’octobre qui se tiendra un mardi.

Les dates des séances ordinaires d’avril à décembre 2017 sont les suivantes :

3 avril

1er mai

12 juin

10 juillet

14 août

11 septembre

10 octobre (mardi)

13 novembre

10 décembre

Les Grandes festivités du 175e

La municipalité est fière de dévoiler les activités qui se dérouleront du 7 au 9 juillet 2017 dans le cadre des Fêtes du 175e de Grande-Vallée.

Programmation

Vendredi 7 juillet à 20 h – Chapiteau des grands spectacles :

Laurie LeBlanc/Shawn Barker The man in black (hommage à Johnny Cash)

Samedi 8 juillet à 20 h – Chapiteau des grands spectacles : Éric Lapointe

Dimanche 9 juillet à 11 h – Pont Galipeault et parc Alexis-Caron (chapiteau en cas de pluie) :

Messe du 175e et Grande Tablée en plein air

30 juin, 1er, 2, 7, 8, 9 juillet à 14 h – Chapiteau face à l’école Esdras-Minville : Spectacle Barbecue de la troupe Vague de Cirque.

La présentation de spectacles d’envergure durant ces festivités est rendue possible grâce à une entente de services intervenue avec le Village en chanson de Petite-Vallée. En vertu de cette entente, la municipalité bénéficie de l’expertise et des infrastructures du Village en chanson et les spectacles seront présentés à Grande-Vallée dans le cadre de la 35e édition du Festival en chanson. Pour connaître tous les détails de l’entente, vous pouvez consulter le procès-verbal de la séance ordinaire du 6 mars dernier au www.grande-vallee.ca/fr/municipalite-proces-verbaux.php.

Billetterie

Les passeports et les billets sont en vente dès maintenant auprès de la billetterie du Festival en chanson de Petite-Vallée au 418-393-2222 ou sur www.admission.com.

Passeport des Fêtes du 175e de Grande-Vallée : 80 $/20 $ (17 ans et moins) : comprend les spectacles de Laurie LeBlanc/Shawn Barker et d’Éric Lapointe et les activités en plein air du 9 juillet.

Spectacle du 7 juillet avec Laurie LeBlanc et Shawn Barker : 50 $/10 $ (17 ans et moins)

Spectacle du 8 juillet avec Éric Lapointe : 50 $/10 $ (17 ans et moins)

Spectacle Barbecue de Vague de Cirque : 28 $/10 $ (17 ans et moins) : dans le cadre de sa politique de la famille et des aînés, la municipalité procédera à l’achat de 480 billets de ce spectacle (80 billets par représentation). Ces billets seront offerts gratuitement aux familles et aux aînés de Grande-Vallée. Des détails vous seront fournis sous peu à propos de la procédure de distribution de ceux-ci.

Prochaine activité communautaire du 175e

Le 15 avril prochain, un souper du temps des sucres aura lieu au centre Clairence-Minville. Cette activité est réalisée par le Club Lions de Grande-Vallée, organisme partenaire des Fêtes du 175e de Grande-Vallée.

L’ensemble des activités du 175e sont réalisées avec la collaboration de Radio-Gaspésie, partenaire officiel des fêtes. Pour consulter la programmation complète, rendez-vous au www.175grandevallee.org.