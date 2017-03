Nouvelle du Club Fadoq de Grande-Vallée

Mission réussie. Il y’a un an le Club FADOQ de Grande-Vallée présentait au QADA Québec ami des Aînés, un projet de comédie musicale pour commémorer les 175 ans de l’arrivée des premiers habitants sur cette partie de la côte gaspésienne.

À partir d’un synopsis Grande-Vallée, fille du St-Laurent élaboré par l’auteur-compositeur Manuel Brault-Minville, le projet faisait valoir l’importance de marquer ce fait historique et le parcours épique de sa population entre 1842 et 2017.

Le projet fut accepté dans un volet particulier: expérimentation. L’équipe ayant fait valoir dans sa demande que tous les clubs sociaux du village pourraient s’impliquer dans différents volets de la production et ainsi expérimenter ce qu’est la création d’un tel spectacle à partir d’une page de synopsis.

Trois mois plus tard, les chansons et le scénario étaient complétés par Manuel Brault-Minville et les chansons enregistrées avec Jean-Maurice Lebreux comme arrangeur avec la complicité de Dan Lebreux et Julien Lebreux comme musiciens.

Michel Deschamps se joignit à l’équipe comme metteur en scène assisté d’Annie Lebreux sous la gouverne de Noël Richard qui agissait comme gestionnaire financier de projet.

La suite: 15 chanteurs et chanteuses, 20 acteurs et actrices, une équipe technique et 10 autres bénévoles, des commanditaires et partenaires impliqués, bien sûr, un public conquis et deux représentations salle comble au Centre Clairence-Minville en février dernier. Conclusion: Une fresque historique faisant ressortir la valeur de nos bâtisseurs. Une histoire qui ressemble beaucoup à celle d’autres communautés de la côte gaspésienne qui elles aussi doivent leur naissance à notre père le fleuve et à notre mère la forêt. Un succès… à suivre ?