Mot du président

Maintien des activités du Journal communautaire Le Phare en 2017

Après avoir traversé une certaine période d’incertitude, le conseil d’administration du Journal confirme le maintien de l’ensemble de ses activités et de son offre de services pour l’année 2017. Cette décision découle des échanges tenus avec des citoyens et des élus lors de la rencontre publique de relance du Journal du 2 février dernier et de la décision du coordonnateur de demeurer au sein de l’organisation. Pour consulter la présentation et le compte-rendu de cette rencontre, veuillez visiter notre site internet.

Au cours des prochaines semaines, il nous faudra développer et mettre en place un processus et un comité de relance afin de pérenniser les activités du Journal. Pour relever ce défi ambitieux, nous avons besoin de bénévoles dynamiques provenant de tout le territoire de l’Estran. Nous vous invitons donc à mettre votre expérience au profit d’un outil de développement communautaire essentiel à notre secteur en intégrant notre équipe. Si cela vous intéresse, n’hésitez pas à communiquer avec nous.

Assemblée générale annuelle

L’assemblée générale annuelle du Journal communautaire Le Phare aura lieu le mardi 11 avril 2017 à 19 heures, à la salle Arthur S. Fournier du Centre Clairence-Minville de Grande-Vallée. Bienvenue à tous, nous espérons vous voir en grand nombre!

J’invite tout particulièrement toute personne intéressée à s’impliquer dans notre journal communautaire à assister à cette importante rencontre car c’est au cours de celle-ci que seront élus les administrateurs. Il faut non seulement combler les postes vacants au sein du conseil mais il faut aussi penser à remplacer éventuellement les administrateurs actuels. Le défi vous intéresse, faites-nous signe.

Campagne de souscription annuelle auprès de la population

Nous entreprenons notre campagne de souscription annuelle auprès de la population. Nous espérons que votre participation sera équivalente aux efforts que nous avons déployés au cours des années pour améliorer le visuel et le contenu du journal et vous offrir une gamme élargie de services. Votre participation est une des clés de la réussite de votre journal communautaire. Votre média écrit est à votre service, sachez l’utiliser dans votre intérêt. Merci de nous appuyer dans cette importante activité de financement. Aujourd’hui, c’est à vous de poser un geste!

Devenir membre, c’est participer à la relance du Journal et assurer sa pérennité. Nous espérons que chaque lecteur démontrera son attachement au Journal en achetant sa carte de membre au coût de 10$ pour les individus, 30$ pour les Ami.es du Journal et de 40$ pour les organismes du milieu. Vous pouvez vous la procurer au local du Journal, lors de notre prochaine assemblée générale annuelle ou encore, lors du Gala de reconnaissance des bénévoles du 21 avril prochain.

Entente renouvelée avec Service Canada

Pour vous faciliter l’accessibilité à certains services du gouvernement fédéral, nous avons conclu une nouvelle entente d’un an avec Service Canada pour le maintien d’un bureau satellite à Grande-Vallée. Nous accueillerons encore, dans nos locaux, le deuxième mardi de chaque mois, une agente de Service Canada. Cette entente durera en autant que la population du secteur l’Estran l’utilise régulièrement.

Fin de mandat

Ce mot du président est le dernier que je signerai. En effet, après plus de six ans au sein du conseil, dont trois à la présidence, j’ai décidé de ne pas solliciter de nouveau mandat lors de la prochaine assemblée générale annuelle. Je quitte avec le sentiment d’avoir pleinement accompli mon devoir de bénévole et même plus. Je laisse la chance à d’autres de s’accomplir et je souhaite longue vie au Journal.

Bon printemps et au plaisir de vous servir!.