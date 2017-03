« En caravane, allons à la cabane» : une sucrée de bonne idée!

Dans le cadre du 175e de Grande-Vallée, le club Lions veut en profiter pour célébrer une tradition purement québécoise. D’abord, j’aimerais offrir de sincères félicitations pour la superbe comédie musicale présentée lors de la fin de semaine du 18 et 19 février dernier. Quel succès !

Revenons aux sucres. Qu’est-ce qui est plus typique que la belle tradition de la cabane à sucre dans notre culture québécoise ? À Grande-Vallée, aussi longtemps que l’on puisse se souvenir, l’érable à sucre a toujours été célébré en grande pompe. Ici, je veux faire allusion au défunt Festival des sucres qui nous a apporté des moments vraiment magiques et inoubliables. Ce festival a fait, pendant de nombreuses années, la fierté de notre village.

À cet effet, pour se remémorer ces beaux moments, le club Lions invite la population à venir vivre une soirée endiablée dans une ambiance de cabane à sucre quelque peu réinventée.

On pourra d’abord y déguster un vrai repas typique de la cabane à sucre. (Soupe aux pois, bines, chiard au bœuf, oreilles de crisse, jambon à l’érable et la fameuse beurrée de nos aïeux). Le tout sera naturellement agrémenté de musique folklorique (violon, accordéon, gigues, sets carrés, etc.) et, en soirée, on poursuit avec notre Jean-Maurice national et son orchestre. Ça promet…

Ce souper de cabane à sucre LA GRANDE TABLÉE se déroulera le samedi 15 avril au centre Clairence-Minville à 18 heures. Le coût sera de 25 $/personne pour le souper et la soirée dansante.

Pour la soirée seulement, le coût d’entrée sera de 10 $ et les portes ouvriront à 21 heures.

Sortez votre ceinture fléchée, vos casques de poël, votre chemise de bûcheron ou à carreaux, et… vos souliers ferrés. Ce soir, on va danser.

Les billets sont disponibles auprès des membres du club Lions et aux épiceries : Tradition et Bonichoix . Faites vite, les places sont limitées. Parlez-en à vos amis(es) et à votre parenté qui seront dans le village pour Pâques.

Boisson, bière, vin seront disponibles sur place. Apportez seulement votre bonne humeur et bienvenue à toutes et tous.

Ce n’est pas fini… la cabane à sucre à l’école

Le club Lions n’oublie pas nos étudiants. À cet effet, une activité culturelle, éducative, sportive et sucrée, intitulée Raconte-moi la cabane à sucre aura lieu dans la semaine du 17 avril aux écoles primaire et secondaire.

En avant-midi, il y aura visionnement d’un diaporama sur l’historique des sucres, et ce, dans chacune des écoles. En après-midi, on monte à la cabane à sucre où l’on assistera à la transformation de la sève d’érable, précédée d’une course aux trésors dans l’érablière, le tout suivi d’une dégustation de tire sur la neige. Du plaisir assuré!.