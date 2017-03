Club de soccer « Les Rafales » de Grande-Vallée

Le Club de soccer Les Rafales amorcera sa deuxième saison d’activités le printemps prochain. Fier de l’intérêt des jeunes la saison dernière, nous espérons vous revoir, petits et grands, soyez au rendez-vous pour cette deuxième année !

Toujours soucieux de s’améliorer, la prochaine saison fera place à divers changements. Par exemple, cette année, chaque groupe d’âge sera attitré au même entraîneur pour toute la saison. Celui-ci sera plus près des jeunes, il pourra créer des liens avec les enfants, diversifiera leurs activités et suivra leur progression.

Aussi, au mois d’avril prochain se tiendra l’assemblée générale annuelle du club. Nous vous invitons en grand nombre. Au sein du conseil d’administration, deux postes seront à combler. Vous êtes dynamiques, le soccer vous passionne et vous avez à cœur que nos enfants bougent et s’amusent en apprenant les rudiments de ce sport, alors venez nous rencontrer.

Nous recherchons aussi des bénévoles qui désirent s’impliquer et offrir de leur temps pour la saison prochaine. Que ce soit pour l’organisation d’activités ou encore durant la saison régulière. Vous pouvez communiquer avec nous en privé via Facebook (facebook.com/Club-de-soccer-de-Grande-Vallée) ou au 418-393-3465.

Toutes les informations importantes, date de l’AGA, les inscriptions, etc. seront transmises via la page Facebook du club de soccer. Nous vous invitons à la consulter régulièrement.

En terminant, un immense MERCI aux enfants, aux entraîneurs, aux parents et aux commanditaires. Vous avez tous accueilli notre projet avec beaucoup d’engouement. Sachez que nous travaillons à maintenir cet intérêt, à apporter des améliorations et des nouveautés pour les années futures. Nous vous disons donc à la saison prochaine ! .