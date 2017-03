Activités récentes et à venir du Conseil de l’eau du nord de la Gaspésie en lien avec le territoire de l’Estran

Le Conseil de l’eau du nord de la Gaspésie (CENG) poursuit actuellement ses efforts de gestion intégrée de l’eau et de ses écosystèmes dans la région. Voici quelques actions récentes et à venir en lien avec le territoire de l’Estran.

Suivi de la qualité de l’eau de la rivière de la Grande Vallée

À l’été 2016, le CENG a effectué un suivi de la qualité de l’eau de quatre (4) rivières de son territoire d’action, soit les rivières Marsoui, de Mont-Louis, du Gros-Morne et de la Grande-Vallée. Grâce à un prêt de matériel scientifique du ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC), chaque cours d’eau a été échantillonné à sept (7) reprises de la fin juin à la fin octobre en vue de récolter des données sur leur physicochimie et leur bactériologie.

Localisée à environ 1,7 km de son embouchure, la station de la rivière de la Grande-Vallée n’a révélé aucune problématique particulière au niveau de la qualité de l’eau pour les paramètres mesurés durant la période de suivi. Concrètement, l’eau est de bonne qualité et permet la pratique de tous les usages récréatifs, incluant la baignade. Sa consommation n’est toutefois pas recommandée en raison de la présence périodique de coliformes fécaux, une situation normale pour l’eau de surface.

Si vous désirez en apprendre plus sur les résultats de ce suivi, veuillez consulter le rapport publié en février dernier en vous rendant sur notre site Internet au www.conseileaunordgaspesie.ca.

Lancement d’une carte interactive

Au cours des dernières années, le CENG et ses partenaires ont procédé à plusieurs campagnes terrain afin de bonifier notre connaissance collective de l’eau et de ses écosystèmes au nord de la Gaspésie. En vue de faciliter la diffusion et le partage des informations acquises au fil du temps, une carte interactive vient d’être lancée. Il s’agit d’un outil performant et facile d’utilisation permettant à ses utilisateurs de localiser rapidement les travaux du CENG dans chaque bassin versant. Les principaux résultats des campagnes terrain y figurent et des liens vers les rapports permettent aux intéressés d’en apprendre plus sur les méthodes utilisées et l’interprétation des résultats.

Plusieurs données acquises sur les bassins versants de l’Estran figurent sur la carte interactive. Dans le bassin de la rivière Madeleine, vous trouverez des informations sur l’état des bandes riveraines des lacs Au Diable et Jimmy. Pour la rivière de la Grande-Vallée, des données relatives à l’état de la bande riveraine, à la qualité de l’eau et à la santé de faune benthique sont disponibles.

Dans le secteur de Cloridorme, vous pourrez découvrir le marais de La Commune.

Pour consulter la carte interactive, rendez-vous sur notre site Internet.

Participation au congrès régional gaspésien de la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs

Le 8 avril prochain à Grande-Vallée, le CENG prendra part au congrès régional gaspésien de la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs. À cette occasion, une fiche d’observation de la ressource EAU et de ses écosystèmes sera présentée aux représentants des associations locales de chasse et de pêche. Considérant la présence importante des chasseurs et des pêcheurs dans le territoire forestier ainsi que leur connaissance fine de celui-ci, ceux-ci constituent des ressources essentielles pour mieux connaître nos cours d’eau et nos lacs, améliorer leur protection, mais surtout détecter certaines problématiques non recensées.

Forum sur les enjeux municipaux en lien avec la ressource EAU

Le CENG est fier d’annoncer la tenue d’un forum sur les enjeux municipaux liés à l’eau le mercredi 19 avril prochain de 9h à 16 h au Centre Clairence-Minville de Grande-Vallée. Destiné aux élus, aux employés municipaux ainsi qu’aux membres d’organismes environnementaux du nord de la Gaspésie, cet événement vise à sensibiliser, outiller et mobiliser ces acteurs à la protection et la mise en valeur de l’eau et de ses écosystèmes en lien avec les responsabilités du monde municipal.

Plusieurs thématiques seront abordées lors du forum :

Contrôle de l’érosion et stabilisation des berges;

Sécurité publique dans un contexte de changements climatiques;

Protection des sources d’eau potable;

Protection et mise en valeur des milieux humides, des rives et des habitats aquatiques.

Si vous êtes intéressés à vous inscrire à l’événement, communiquez avec nous par téléphone au 418-797-2602 ou par courriel à direction@conseileaunordgaspesie.ca. Le coût d’inscription est de 15 $ et comprend le dîner.