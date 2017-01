Vitalité culturelle de la jeunesse gaspésienne : Le Fonds Dan-Gaudreau lance sa campagne annuelle de financement

FAITS SAILLANTS

Le président d’honneur, M. Guillaume Côté trempe dans la musique depuis son plus jeune âge, suivant les traces de plusieurs membres de sa famille. Il poursuit ses études post-secondaires à Rimouski et crée plus tard son entreprise, Mécanique ABC 360 à Montréal. À force de détermination et de travail, M. Côté préside aujourd’hui cette compagnie spécialisée en mécanique du bâtiment, reconnue à l’échelle nationale.

Le Fonds Dan-Gaudreau permet de soutenir financièrement les activités du Village en chanson destinées à la jeunesse gaspésienne. Parmi celles-ci, mentionnons la Petite École de la chanson, projet pédagogique et culturel rassemblant plus de 400 jeunes choristes de la région autour du répertoire des artistes porte-paroles du Festival en chanson. Le fonds permet également de supporter le programme de bourses du Camp chanson, de présenter une série de spectacles scolaires et familiaux et de distribuer une monnaie culturelle jeunesse à plus de 350 enfants et adolescents du littoral nord de la péninsule.

La campagne de financement 2017 du Fonds Dan-Gaudreau s’échelonne jusqu’au 2 juillet prochain. Les individus, entreprises et organismes qui désirent contribuer au Fonds sont invités à visiter le www.villageenchanson.com/fondation/ pour connaitre les modalités de don.



À PROPOS DU FONDS DAN-GAUDREAU

Le Fonds Dan-Gaudreau a été créé en 2010 dans le but d’assurer la vitalité culturelle de la jeunesse gaspésienne. Cette fondation, administrée par le Village en chanson de Petite-Vallée, s’engage à accroître l’accessibilité aux arts de la scène pour les enfants et adolescents de la péninsule. Concrètement, le Fonds Dan-Gaudreau permet la présentation de spectacles professionnels pour le public scolaire et familial, le maintien d’une politique de billetterie dédiée aux 17 ans et moins et le soutien financier de la Petite école de la chanson et du Camp chanson.

Dan Gaudreau, ami et travailleur du Village en chanson décédé en mai 2010, était bien connu pour son implication aux activités culturelles notamment auprès des jeunes. C’est afin que son nom soit identifié pour toujours à la vie culturelle de la jeunesse régionale que le Village en chanson a tenu à associer son nom à la fondation.