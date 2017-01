Fermeture appréhendée du Journal communautaire Le Phare

À l’aube de ses 25 ans d’existence sous l’appellation de Journal Le Phare – L’autre Vision, la survie du journal est plus que jamais en péril. Malgré les efforts soutenus des dernières années pour générer de plus en plus de revenus autonomes et trouver de nouvelles sources de financement, nos plus récents pronostics confirment que nous ne pouvons plus maintenir le mode de fonctionnement actuel de l’organisme. Comme première conséquence directe de notre répétitif et difficile contexte financier, monsieur Jacques-Noël Minville, coordonnateur depuis plus de 16 ans, a informé le conseil de sa décision de quitter l’organisation au cours des prochaines semaines.

Considérant ces éléments, c’est à regret que nous prévoyons la fin de toutes les activités du Journal communautaire Le Phare à compter du 31 mars prochain. Cela implique non seulement la fin de la publication du Journal Le Phare – L’autre Vision mais aussi la fin de la prestation de l’ensemble des autres services qui étaient rendus aux citoyens, entreprises et organismes de l’Estran. D’ici-là, la parution du journal de février est annulée, mais celle de mars est toujours prévue. De plus, les autres services seront maintenus jusqu’à la fin de nos activités.

Jacques-Noël, nous te remercions et te levons notre chapeau pour ton dévouement durant toutes ces années. Nous tenons à remercier sincèrement tous nos bénévoles, lecteurs, chroniqueurs, collaborateurs réguliers, clients, annonceurs et partenaires financiers qui ont donné vie au journal au cours des 25 dernières années.

Si vous croyez en la pertinence d’existence des activités du journal pour notre communauté, nous vous invitons à nous faire part de toute solution novatrice qui pourrait contribuer à renverser la vapeur afin de relancer et de renouveler NOTRE journal communautaire.