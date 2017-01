Québec attribue près de 5,7 millions de dollars à l’entreprise LM Wind Power Canada

Le gouvernement du Québec attribue une aide financière totalisant près de 5,7 millions de dollars à l’entreprise LM Wind Power Canada pour la réalisation, à son usine de fabrication de pales d’éoliennes située à Gaspé, d’un projet d’agrandissement et d’acquisition d’équipements évalué à plus de 12 millions de dollars. Une part de cette aide sera également destinée au développement des compétences de la main d’œuvre de l’entreprise, qui, par son projet d’agrandissement et de modernisation, contribuera à la création de 265 emplois dans la région de la Gaspésie–Îles de la Madeleine.

Le soutien gouvernemental comprend un prêt de 4,3 millions de dollars accordé par le ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation, ainsi qu’une subvention de près de 1,4 million de dollars versée par Emploi‑Québec pour la formation technique qualifiante des travailleurs.

L’annonce a été faite aujourd’hui par la ministre de l’Économie, de la Science et de l’Innovation et ministre responsable de la Stratégie numérique, Mme Dominique Anglade, accompagnée du ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles, ministre responsable du Plan Nord et ministre responsable de la région de la Côte‑Nord, M. Pierre Arcand, et du ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Gaspésie–Îles‑de‑la‑Madeleine, M. Sébastien Proulx.

« Notre gouvernement est heureux d’appuyer cette entreprise manufacturière, qui représente la seule usine de fabrication de pales d’éoliennes au Québec, dans ses démarches visant à accroître sa compétitivité à l’international, notamment sur le marché américain. Des projets comme celui annoncé aujourd’hui génèrent des retombées considérables en matière d’exportation, en plus de créer des emplois de qualité dans nos régions. D’ailleurs, l’agrandissement de cette usine créera 265 emplois en Gaspésie, et nous en sommes très fiers! » a déclaré la ministre Dominique Anglade.

Mentionnons que le projet d’investissement permettra, entre autres, à LM Wind Power Canada de fabriquer des pales d’éoliennes destinées au marché américain.

« Notre gouvernement a repensé la filière éolienne pour assurer sa pérennité et maximiser son développement futur. L’annonce d’aujourd’hui nous démontre que cette vision d’avenir, basée sur l’exportation, fonctionne. Grâce à cet investissement, LM Wind Power Canada deviendra le fournisseur de composants d’éoliennes le plus important du Québec et exportera 100 % de sa production. Il s’agit d’une première au Québec, et nous nous en réjouissons! » a ajouté le ministre Pierre Arcand.

« La péninsule gaspésienne dispose d’un potentiel éolien parmi les plus importants du continent. Et nous devons mettre en valeur ce potentiel, tout en assurant un équilibre entre la croissance de l’économie, la protection de l’environnement et les bénéfices pour les générations actuelles et futures. C’est dans cet esprit que nous soutenons la réalisation de ce projet, qui permettra la croissance d’une entreprise phare de notre région, dont la conquête du marché américain renforcera le secteur éolien québécois », a pour sa part indiqué le ministre Sébastien Proulx.

« En contribuant à la formation de la main‑d’œuvre de LM Wind Power Canada, le gouvernement du Québec investit dans le développement des compétences des travailleurs en Gaspésie. Il s’agit d’un apport significatif pour une région où le défi de la rétention de la main‑d’œuvre s’ajoute à celui du recrutement de personnel qualifié pour les postes disponibles. L’adéquation entre les compétences de la main‑d’œuvre et les emplois offerts est une préoccupation gouvernementale, et nous sommes déterminés à mettre en œuvre les actions nécessaires pour arriver à atteindre cet objectif, et ce, sur l’ensemble du territoire québécois », a fait savoir le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Capitale‑Nationale, M. François Blais.

« LM Wind Power Canada est très reconnaissante du soutien financier attribué par le gouvernement du Québec. Cela démontre une profonde confiance envers l’industrie éolienne et la région. En totalisant 450 emplois, l’usine de Gaspé deviendra l’employeur privé le plus important de la Gaspésie. Non seulement LM Wind Power Canada contribue grandement à l’économie régionale, mais elle participe aussi à l’essor de l’énergie verte partout à travers le monde, ce qui assure un avenir plus propre aux générations futures », a conclu le directeur de l’usine de LM Wind Power Canada, M. Alexandre Boulay.

Fondée en 2005, LM Wind Power Canada est une filiale de la multinationale LM Wind Power, située au Danemark. Grâce à la réalisation de ce projet d’agrandissement, l’entreprise comptera, d’ici 2018, 450 emplois dans la région de la Gaspésie–Îles‑de‑la‑Madeleine.