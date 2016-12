Le village de Grande-Vallée, qui célébrera ses 175 ans en 2017, soulignera l’arrivée de la nouvelle année avec une grande veillée, le samedi 31 décembre prochain. Cette soirée, qui ne sera pas sans rappeler les réveillons d’autrefois et les grands rassemblements familiaux du temps des fêtes, marquera le début des festivités entourant le jubilé de la localité gaspésienne.

Vous êtes invités à prendre part à cet événement qui se déroulera au Centre Clairence-Minville, dès 21h30, la veille du jour de l’an. Pour l’occasion, la grande salle communautaire sera transformée en maisonnée du bon vieux temps où performeront une foule d’artistes locaux. Un buffet sera servi sur le coup de minuit et un DJ nous fera ensuite danser jusqu’aux petites heures du matin. Activités pour enfants et service de raccompagnement sont aussi prévus.

Prélude aux célébrations du 175e

Cette soirée sera l’occasion pour les membres du conseil municipal de dévoiler la programmation des fêtes du 175e anniversaire de fondation du village. De nombreuses activités sociales et culturelles seront proposées tout au long de l’année en collaboration avec des organisations locales. Par ailleurs, les temps forts des festivités, jumelant grands spectacles et activités familiales, se dérouleront pour leur part les 7, 8 et 9 juillet.

La Grande Veillée

« Souhaitons-nous le meilleur ! »

Samedi 31 décembre dès 21h30

Centre Clairence-Minville, Grande-Vallée

5$ / Gratuit pour les 18 ans et moins