Vie municipale

Calendrier des séances ordinaires du conseil pour l’année 2017

Le 12 décembre dernier, conformément au Code municipal du Québec, le conseil municipal de Grande-Vallée a adopté le calendrier de ses douze (12) séances ordinaires mensuelles pour l›année 2017. Ces séances se tiendront le deuxième lundi de chaque mois et débuteront à 19 heures, à l’exception de la réunion d’octobre qui se tiendra un mardi.

Les dates des séances ordinaires sont les suivantes :

9 janvier

13 février

13 mars

10 avril

8 mai

12 juin

10 juillet

14 août

11 septembre

10 octobre (mardi)

13 novembre

11 décembre

Pour connaître les décisions de votre conseil municipal, nous vous invitons à prendre part aux séances publiques qui sont également l’occasion pour vous de prendre la parole lors de la période de questions. Autrement, vous pouvez visionner les séances ordinaires mensuelles sur les ondes de Télé-Sourire ou en vous rendant sur leur site Internet. De plus, tous les procès-verbaux des rencontres ordinaires et extraordinaires du conseil peuvent être consultés sur le site Internet de la municipalité au www.grande-vallee.ca dans la section « procès-verbaux » de l’onglet « municipalité ».

Code de la sécurité routière et conditions hivernales

Pour assurer la sécurité de tous les usagers de la route, le Code de la sécurité routière du Québec contient plusieurs articles destinés aux conducteurs de véhicule routier. En plus de l’obligation d’avoir un véhicule muni de pneus d’hiver en bon état à partir du 15 décembre, chaque conducteur doit s’assurer de déneiger celui-ci avant de prendre la route. Cette obligation vise à assurer une visibilité adéquate et à éviter de projeter de la neige ou de la glace sur la voie publique en cours de déplacement. En vertu de l’article 330 du code, le conducteur d’un véhicule doit également adapter sa conduite en ralentissant lorsque la visibilité est réduite ou lorsque la chaussée est glissante ou non entièrement dégagée. Respecter ces mesures assurera votre sécurité et celle des autres usagers de la route.

Toujours en lien avec le Code de la sécurité routière, la municipalité tient à rappeler à ces citoyens qu’il est « interdit de déposer ou de jeter de la neige sur les voies de circulation ou sur les accotements de chemins publics ». Cette disposition est d’ailleurs reprise à l’article 22 du Règlement #2009-02 concernant les nuisances.

La Grande Veillée : souhaitons-nous le meilleur

Le samedi 31 décembre prochain, dès 21 h 30, venez célébrer le début de la nouvelle année et l’ouverture des festivités de notre 175e anniversaire lors de « La Grande Veillée », une soirée qui ne sera pas sans rappeler les réveillons d’autrefois et les grands rassemblements familiaux du temps des fêtes.

Pour l’occasion, le Centre Clairence-Minville sera transformé en maisonnée du bon vieux temps où se succèderont chansons traditionnelles et airs d’autrefois, interprétés par une foule d’artistes locaux. Un buffet sera servi sur le coup de minuit et un DJ vous fera ensuite danser jusqu’aux petites heures du matin.

Cette soirée sera également l’occasion pour les membres du conseil municipal de dévoiler la programmation des fêtes du 175e anniversaire de fondation du village. De nombreuses activités sociales et culturelles seront proposées tout au long de l’année en collaboration avec des organisations locales. Par ailleurs, les temps forts des festivités, jumelant grands spectacles et activités familiales, se dérouleront pour leur part les 7, 8 et 9 juillet 2016.

Les billets de la Grande Veillée sont en vente au coût de 5 $ (gratuit pour les moins de 18 ans) à la municipalité ainsi que dans les épiceries et à la pharmacie. On vous attend en grand nombre !

Profitons de l’hiver !

La saison froide a déjà fait son apparition ! Profitons de l’arrivée de la neige pour sortir dehors, s’amuser et s’imprégner des paysages hivernaux. Pour vivre à fond cette période de l’année, allez patiner ou jouer au hockey sur l’une de nos deux glaces ou bien profitez d’une balade en raquettes ou en ski de fond en forêt. Vous pouvez également participer aux différentes activités de loisir qui seront offertes au cours des prochains mois, comme la course « Au petit trot », qui aura lieu le 23 décembre à 17 h (rassemblement à l’Espace Esdras-Minville). Bon hiver ! .